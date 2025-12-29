《黑白大厨2》「白汤匙」阵容超坚强！PD透露最难邀请的孙钟元，曾拒绝一次让制作组焦急万分！

《黑白大厨2》在日前强势回归！大家都跟上了吗？

《黑白大厨：料理阶级大战2》是凭味道试图翻转阶级的隐藏高手「黑汤匙」主厨们，与想要守护他们的韩国顶级明星厨师「白汤匙」们之间，展开的火花四射的料理阶级战争。节目在16日於 Netflix 上线，也立即在网路上掀起热烈讨论。



本季「白汤匙」阵容坚强，开播前的制作发布会，被问及「最难邀请的出演者」时，金银芝PD表示：「孙钟元主厨真的让我们煎熬了很久，他曾经明确拒绝过一次。我们当时几乎是含著眼泪说『如果真的有困难也没关系』，但之后脑海中一直浮现他的脸。於是最后一次在会议室再次向他提出邀请，最终才得以一起合作。」

对此，孙钟元主厨坦言：「要接受这次挑战其实需要很大的勇气，毕竟本业最为重要，一旦投入拍摄，势必会影响餐厅的日常营运，因此一开始有很多顾虑，幸好拍摄日期和餐厅营业时间日期没有重叠。」他也补充表示：「感谢制作团队始终信任我、也多次与我沟通，最后我也全力以赴完成拍摄。」



孙钟元是韩国目前唯一同时拥有两间米其林一星餐厅的主厨。在《黑白大厨2》之前，他因出演《拜托了冰箱》而圈粉无数，更被封为「好感男」。而在《黑白大厨2》的预告一亮相，网友就纷纷直呼「一定要看！」第3集中，他依旧保持一贯的优雅，俐落地完成料理；之后的团体赛中，他不仅主动帮大家跑腿、拿各种食材，也会适时提出建议，贴心举动同样获得热烈好评，不少观众因此再次被圈粉。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻