實力派歌手K.Will因喉嚨狀態惡化而落淚：「可能難以再唱歌，有過引退以及其他不好的想法」

歌手K.Will唱紅許多膾炙人口的火紅歌曲，嗓音辨識度相當高，也受到廣大粉絲們的喜愛。日前他卻在節目中提到自己曾因喉嚨的健康問題，而曾經萌生引退歌壇的念頭。

日前播出的MBC綜藝節目《全知干預視角》中，提到即將舉辦演唱會的K.Will進行歌唱課程的樣子，當日K.Will的經紀人還表示，從6.7年前開始K.Will的嗓子就不太舒服，也曾經與歌唱老師一同到醫院求診。K.Will也說，有一段時期自己沒辦法準確地唱出歌曲，並覺得「這並不是我所認為的歌曲」，吐露出自己的嗓音問題。



接著他並說到，經過了醫院檢查，原來是聲帶為了發出聲音而摩擦著，但是兩邊聲帶在動作時的速度並不一樣，很可能是腦神經所引發的問題。並且K.Will回想著當時就連說話的時候，都覺得聲調跑掉了，醫生甚至說出「以後可能很難再唱歌了」這樣的話，現場的宋恩伊聽了這席話露出惋惜的神情，覺得這對一位歌手來說，根本是跟被宣判死刑沒什麼兩樣。



K.Will接著表示，因為當時正值疫情期間，幾乎也沒有表演機會，對自己來說也正好是能夠躲起來試試看自己嗓音的時期，但好轉的速度似乎相當緩慢，因此他度過了超過5年的艱難時期。在場的宋恩伊表示完全不知道這段故事，聽起來也覺得K.Will的聲音沒有什麼變化，相當驚訝原來他經歷了這段時期。但K.Will認為如果是喜愛他的粉絲們應該都聽得出來，若有在那段期間來看演出的粉絲們，或多或少會感受到不同，他也感謝大家仍然為他加油。



他也因為大家並不知道他實際的狀況，所以他必須努力裝作沒事，這對他來說其實非常辛苦，甚至他曾在2022年的時候第一次萌生了引退的念頭，甚至還有過更糟糕的想法。不過他透過上了ZICO的節目迎來反轉，當時K.Will展現出新的歌唱技巧，並且粉絲們都相當喜愛，雖然當時的情況讓K.Will無法對任何人說起而獨自默默承受，不過透過後來粉絲們的反應，讓K.Will感受到久違的幸福。

