張聖圭震撼自爆：「妻子懷孕時我去了夜店，醒來發現自己一絲不掛！」

藝人張聖圭近日坦承，曾在妻子懷孕期間去夜店喝酒，隔天醒來竟發現自己全身赤裸，回想當時情景仍覺得很震驚。

15日，張聖圭出演了歌手K.Will的YouTube頻道節目《嫂子是K.Will》，談到與妻子的相處及婚姻中的衝突，真誠分享了過往的失誤與反省。



節目中，K.Will 問：「你太太從沒對你發過脾氣或吵過架嗎？」

張聖圭回答：「要讓有美（yumi）生氣不容易，應該不到五次，但每次都是因為我做錯事。」



他接著回憶：「以前參加酷男健身選拔大賽時，和參賽者一起訓練了兩個月。因為忙著準備婚禮，那段時間一次也沒參加聚會。比賽最後一天我向大家約好一定要喝一杯慶祝，也得到了妻子的諒解。」

「當時有位經營夜店的朋友，說已經把整個俱樂部包下來，邀我們過去續攤。我告訴妻子只去喝杯啤酒，但沒說是夜店——算是善意的謊言。」

他接著說：「我跟朋友們表示該走了，但又怕他們覺得失禮，就說會跟每個人都喝一杯威士忌再走。現場大約有二十個人，喝到第八杯後的事我就完全不記得了。醒來時，發現自己在家裡的臥室，身上什麼都沒穿，只剩下夜店的手環。」

張聖圭回憶：「太太當然氣炸了。她在餐桌上留了一張紙條，寫著：『要這樣像單身漢一樣玩，幹嘛結婚？別來找我。』然後就出門了。」

他懊悔地說：「當時她懷孕，我不僅應該陪她做胎教、幫她擦按摩霜，卻犯下這樣的大錯。即使我解釋那是誤會，也道了歉，但她只說：『我沒有當場發作，不代表沒事，我會記在心裡，所以你最好一直保持警覺。』」

