实力派歌手K.Will因喉咙状态恶化而落泪：「可能难以再唱歌，有过引退以及其他不好的想法」

歌手K.Will唱红许多脍炙人口的火红歌曲，嗓音辨识度相当高，也受到广大粉丝们的喜爱。日前他却在节目中提到自己曾因喉咙的健康问题，而曾经萌生引退歌坛的念头。

日前播出的MBC综艺节目《全知干预视角》中，提到即将举办演唱会的K.Will进行歌唱课程的样子，当日K.Will的经纪人还表示，从6.7年前开始K.Will的嗓子就不太舒服，也曾经与歌唱老师一同到医院求诊。K.Will也说，有一段时期自己没办法准确地唱出歌曲，并觉得「这并不是我所认为的歌曲」，吐露出自己的嗓音问题。



接著他并说到，经过了医院检查，原来是声带为了发出声音而摩擦著，但是两边声带在动作时的速度并不一样，很可能是脑神经所引发的问题。并且K.Will回想著当时就连说话的时候，都觉得声调跑掉了，医生甚至说出「以后可能很难再唱歌了」这样的话，现场的宋恩伊听了这席话露出惋惜的神情，觉得这对一位歌手来说，根本是跟被宣判死刑没什么两样。



K.Will接著表示，因为当时正值疫情期间，几乎也没有表演机会，对自己来说也正好是能够躲起来试试看自己嗓音的时期，但好转的速度似乎相当缓慢，因此他度过了超过5年的艰难时期。在场的宋恩伊表示完全不知道这段故事，听起来也觉得K.Will的声音没有什么变化，相当惊讶原来他经历了这段时期。但K.Will认为如果是喜爱他的粉丝们应该都听得出来，若有在那段期间来看演出的粉丝们，或多或少会感受到不同，他也感谢大家仍然为他加油。



他也因为大家并不知道他实际的状况，所以他必须努力装作没事，这对他来说其实非常辛苦，甚至他曾在2022年的时候第一次萌生了引退的念头，甚至还有过更糟糕的想法。不过他透过上了ZICO的节目迎来反转，当时K.Will展现出新的歌唱技巧，并且粉丝们都相当喜爱，虽然当时的情况让K.Will无法对任何人说起而独自默默承受，不过透过后来粉丝们的反应，让K.Will感受到久违的幸福。

