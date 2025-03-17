【影片】KCM、god金泰宇、李孝利等現身悼念輝星，K.will、金範秀、Aliee、MAMAMOO、IU也都來了

韓國一代R&B天王輝晟（常譯輝星，本名崔輝晟）10日證實離世，家屬14日設置靈堂並公開哀悼。

根據《TV Daily》靈堂現場拍攝影片，原定15日和輝晟有聯合演唱會的KCM，偕同god金泰宇一同現身輝晟靈堂悼念輝晟，李孝利、永卓、Baby V.O.X金倚枝與簡美妍都被捕捉。除此之外，輝晟圈內摯友K.will據說緊急從海外歸國，深夜前來弔念，他的YouTube頻道在此前也突然宣布停更，恐怕也是此原因。他家媒體亦報導金範秀、MAMAMOO頌樂與玟星、李賢道、JOOSUC、The Name、Rhymer、Ailee、ALi、IU、Big Mama李英賢、高潤荷、池相烈、曹世鎬……等演藝圈同僚或後輩也都前來哀悼。BTS、TWICE、Zico、朴正炫等則透過花圈哀悼。



1982年生的輝晟（本名崔輝晟）10日證實離世，享年43歲，最後一程許多親朋好友與粉絲都來看他。輝晟家屬原先不打算公開輝晟靈堂設置地點，欲低調舉行，但經過考慮後決定讓喜愛輝晟的人們也能參與追悼，也因此待到14日才設置靈堂並公開讓人弔唁。



擔任喪主的輝晟弟弟崔赫晟當時表示：「我認為讓記得哥哥且喜愛哥哥的人們，有時間和場所追悼身為歌手和身而為人的崔輝晟，是禮儀，因此想晚點設置靈堂。我哥哥總是被誰也無法安慰的深切孤獨包圍著，他一直透過音樂和歌曲撫慰和昇華這種情緒努力地生活著。認識我哥的所有人，還有生活中透過哥哥的歌曲和音樂而有過任何幸福回憶的人，請不要猶豫，可以輕鬆無負擔地訪問靈堂，讓哥哥離開的路上不孤單，非常感謝。」

從另支現場拍攝影片可見，輝晟靈堂擺滿專輯、粉絲應援物，還有來自演藝圈同僚送上的花圈。



昨（16）日，輝晟告別式舉行並出殯，下雨天的凌晨仍聚集了130多人為他送行，包括遺屬、歌謠界同僚與粉絲們。

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