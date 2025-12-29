《Running Man》聽證會失控！池錫辰遭圍攻，劉在錫爆料王鼻子大哥「明年認真考慮卒婚」

劉在錫在昨天最新一集的《Running Man》上表示：「池錫辰說從明年開始會考慮和『♥柳秀晶』卒婚。」

節目中，進行了以池錫辰為主角的「Running 年末聽證會」遊戲，「王鼻子大哥」池錫辰也被成員們戲弄了一番。



成員們寫下當池錫辰一興奮時會出現的五種發言與行動，最先把這五項全部勾選到的成員，就能獲得獎品徽章的遊戲。

HAHA 發問：「2025年演藝大賞，你不是已經被列為候補了嗎？」池錫辰則回應：「我連候補都不是。」並強調：「我一點都不在乎那種事，我不是那種對這些有野心的人。」說著說著情緒變得激動。





HAHA 接著問：「老實說不會心動嗎？就算給你也不會拿嗎？」池錫辰回答：「如果給我的話...我會拿。不是，我是說……那有那麼重要嗎？」引發眾人大笑。







金鍾國問道：「我拿到大賞的時候，你不是心情不好嗎？」池錫辰則表示：「沒有，為什麼會心情不好？我不是那種會過度有野心的人。拿到大賞又能怎樣？」如此說道。



聽到這番話的宋智孝接著說：「那你為什麼在股票上會那麼有野心？」讓池錫辰再次激動起來。

之後，成員們問池錫辰是不是曾宣言要「卒婚」？對此，池錫辰慌張地表示：「那時候剛好是卒婚很流行的一段時期。」開始替自己辯解。PS：「卒婚」意指夫妻「從婚姻中畢業」，各自獨立生活，但沒有簽字離婚。





劉在錫接著引導式提問：「當時你分明說過，我到60歲時，會認真想一想和老婆卒婚事情...」池錫辰立刻照著劉在錫的期待回應：「我什麼時候說過？！」語氣激動。



金鍾國也加入戰局表示：「你在鏡頭後很認真地跟我們說過。」其他成員也紛紛附和：「我也聽過。」一起圍攻池錫辰。對此，池錫辰因過於激動開始結巴、腳不停顫抖，平時的習慣動作全都跑了出來，顯得相當慌張。



另一方面，池錫辰為 1966 年生，今年滿 59 歲。1999 年與造型師出身的柳秀晶結婚，育有一子。

