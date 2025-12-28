【2025 KBS演藝大賞】金在中被封殺以來首次出席即獲獎！去年由製作組暖心自製獎盃頒獎

男團東方神起、JYJ出身的金在中，因早期和SM娛樂的合約糾紛遭封殺15年，近幾年才重新登上無線電視台回到電視觀眾視野。上周無線台KBS舉行的年末典禮《2025 KBS演藝大賞》，金在中首次受邀也首次獲獎！

金在中和《新品上市便利餐廳》夥伴們一同走紅毯，受訪時便說：「這是我出生以來第一次參加演藝大賞，心情比任何人都好。」當日金在中也受邀擔任頒獎人，和《情來情往李珉廷》金載源互動相當可愛，金載源表示粉絲心，互相感謝的行禮都像「對拜」了XD。



金在中以《新品上市便利餐廳》獲「實境秀部門優秀賞」，「優秀賞」僅次「大賞」及「最優秀賞」，金在中第一次參與典禮即獲此獎項，絕對是非常高的肯定，得獎理由是「在節目中表現出『料理天才』的一面，和家人的日常生活也受到很大的喜愛」。

金在中發表感言再次提及自己是生平以來第一次參加演藝大賞，還被頒發如此大的獎項讓他受寵若驚，本來沒有預想會得獎，但爸爸做了好夢讓他抱有期待，為了以防萬一把想感謝的名單寫在了手上，但……「鼓掌太多有點被擦掉了」XDDD！體貼的是，同是《新品上市便利餐廳》一員的主持人李燦元，在旁幫忙提詞、讓金在中順利念出製作團隊PD名字。



金在中特別感謝父母，說自己本來只負責料理，但意外展現了父母以及其他家人的模樣，他認為觀眾會喜歡，應該是因為父母的真實及經常表達的小確幸，因此父母功勞是99%。金在中還透露爸爸下周要動眼部手部，希冀爸爸手術順利、能健健康康長長久久看著這健康的世界。



▼金在中完整獲獎影片



金在中感言一片孝心展露無遺，而他能獲獎相當曲折。金在中去年就受邀《新品上市便利餐廳》成為固定來賓，精湛廚藝加上和父母及8個姐姐的互動溫暖、有趣，很快就受到廣泛討論與歡迎。不過當年年末《2024 KBS演藝大賞》他卻無緣參與，據傳正是因為早期的封殺未完全「解封」。

不過，《新品上市便利餐廳》製作單位非常暖心，自製了「最佳出演者獎」獎盃贈予金在中，獎盃上寫道：「金在中以睽違15年的首個綜藝節目，演出加入KBS2綜藝《新品上市便利餐廳》，同時展現閃耀的外貌和反差的樸實魅力，成為熱門話題。特別是身為九兄弟姐妹大家族中的老么，表現出親密的家庭關係與深厚的孝心，獲得『國民孝子金在中』稱號，讓許多人深受感動。無論何時都親切、誠懇並充滿熱情的態度投入拍攝，金在中當之無愧是《新品上市便利餐廳》最佳演出者。」

金在中IG發文道：「真心感謝送上獎牌的便利餐廳相關人員家人們，明年也會充滿熱情和誠意地努力！請多多關照！#媽媽我得獎了」一句「媽媽我得獎了」，讓人感受他始終如一的孝順，但也些許令人心疼：媽媽是不是曾期待金在中站上典禮領獎呢？雖然當時無緣，但一年後金在中做到了！成功站上了典禮並拿獎！



金在中粉絲Babies及節目觀眾，都相當替金在中開心，開心他終於突破10多年的封殺、總算能釋放這10幾年的壓力，稱讚最難得的是他的樂觀心態。金在中此次獲獎，亦正式證明自己有跨足歌謠界、戲劇界與綜藝界的實力。金在中會後發文：「第一次在KBS演藝大賞上獲得了『優秀賞』這個大獎，因為是想都沒想的獎項，所以非常驚慌失措，沒能好好表達感謝雖然很遺憾，但是想再次向關注和支持我們的所有人表達感謝之情！26年也會以原本的樣貌，盡最大的努力帶給大家快樂，真心感謝大家！#Babies我愛你」



