郑敬淏认不出「变瘦的安恩真」！《机智医生生活》后瘦太多，他直呼：这不是我认识的恩真 XD

郑敬淏日前作为嘉宾出演孝渊主持的节目《请饭孝2》，两人的互动也超有趣！

当天最大的话题就是熟人提供的「郑敬淏很会照顾人，但不擅长认人」的举报。孝渊提到此事后，郑敬淏先是否认并问：「是谁啊？是我的熟人吗？还是孝渊的熟人？」孝渊说：「是我们共同的熟人，大家都认识的人。给你一个提示，我周围有一个个子高又漂亮的人，演技也很好，欧爸你应该也该明白了！」后来郑敬淏才察觉举报者原来是女友秀英 XD



之后两人在现场进行人物问答，当安恩真的照片一出现时，孝渊就说：「你知道《姐姐的产地直送》那个节目吗？」郑敬淏先道歉，随后解释：「这可能会很失礼！我做过很多人物问答，我真的不是完全毫无头绪！」制作组赶紧补充：「这位是你认识的人，你们还一起拍过节目。」并提供提示，郑敬淏也近距离看了照片。



接著，孝渊喊出「恩真！」郑敬淏立刻说：「呀～这张照片看起来好奇怪，这不是我认识的安恩真，这是什么乱七八糟的。」甚至继续辩解：「我不知道这个恩真是谁，我认识的恩真完全不一样。」但看到身穿礼服的安恩真的照片后，还是称赞：「真的很漂亮！」事后也顺利收拾尴尬局面。但不得不说安恩真从《机智医生生活》到最近的《一吻爆炸》真的瘦超级多，脸颊肉消失了，下巴线条也更加明显。



而郑敬淏从2012年开始与少女时代成员秀英公开恋爱，感情一直很甜蜜，虽然几乎不在 IG 上晒合照，但很多照片里都有对方的存在，像是互拍旅行照、爱犬照等等，在节目中也不避讳提及对方，两人真的低调又可爱！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻