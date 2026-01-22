危機越深、愛越清晰！《偶像瘋子》秀英♥金宰永在風暴中關鍵一吻，確認心意：「我喜歡你原本的樣子」

（雷）浪漫愛情韓劇《偶像瘋子》第 10 集中，孟世娜（秀英 飾）與都來益（金宰永 飾）在一連串如暴風般的危機後，終於確認了彼此的真心。

⏹︎ 秀英黑歷史被曝光，金宰永不再躲藏

先前，孟世娜無法確定自己對都來益的感情究竟是粉絲心態，還是真正的愛情，因此暫時保留了他的告白。即使兩人之間的物理距離拉開，內心的情感卻始終無法平息。最終，無法再隱藏彼此心意的兩人再次相見，面對孟世娜「你還在等我，對吧？」的提問，都來益毫不動搖地回應，讓心動的氛圍更加濃烈。





然而，甜蜜並未持續太久。兩人同居的事實曝光，加上孟世娜被捲入「殺人犯的女兒」這樣的標籤，情勢急轉直下。在抗議與冷漠目光不斷的情況下，孟世娜仍試圖守護都來益，而都來益也表示「至少這一次，我不想讓你獨自承受」，展現出毫不退讓的態度。



最終，孟世娜正面迎向過去的傷痛。當都來益為了保護她、擋下飛來的應援棒時，她爆發了壓抑的憤怒，但他所說的「眼睜睜看著你受傷，那才是逃避與退縮」這番話，深深撼動了她的內心。確認彼此真心的兩人，在危機中變得更加堅定。



⏹︎ 「我就是喜歡你原來的樣子」關鍵一吻誕生

望著熟睡中的都來益，孟世娜終於察覺自己的心意。在小心翼翼的觸碰與交會的視線之後，兩人深情一吻。孟世娜也以真誠的告白回應：「不管是在舞台上，還是在這裡，都來益就是都來益。我喜歡你原本的樣子。」





然而，短暫的安心隨即被打破。郭秉均（鄭宰光 飾）帶來都來益遭到正式起訴的消息，新的危機再度來襲。選擇正面突破的兩人，發現關鍵證物「耳環」並非都來益所有，而都來益對於「知道真正主人是誰」的反應，也預告了全新的局面。此外，成員崔在熙（朴正宇 飾）恢復意識的結尾，更將緊張感推向最高潮。





⏹︎ 秀英演活追星女，劇情發展引發追星族共鳴

自《偶像瘋子》播出後，秀英紮實的演技就獲得了許多劇迷的稱讚！無論是精英律師的穩重氣質，又或是面對拯救自己人生的本命心態與表現，兩個面貌都讓觀眾相當有共鳴。特別是《偶像瘋子》的劇情安排，都讓許多追星族感嘆非常有共鳴，除了看到自己追星時的模樣，更看到了自己心愛的偶像面對困難時的痛苦與不堪，令人相當有感觸：「秀英根本演我」、「忍不住想哭」、「偶像真的能夠拯救生命」、「真的能看到本命痛苦的樣子」



《偶像瘋子》第 11 集將於 1 月 26 日（週一）晚間 10 點半播出，並將在 27 日（週二）迎來第 12 集大結局。香港的觀眾可以到Viu準時收看。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞