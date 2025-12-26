金惠奫＆罗门新剧《虽然从今天开始是人类》CG在韩网掀热议！有人吐槽像90年代作品，也有人直呼超有趣

大家看完觉得呢？目前两版预告看起来都很有趣耶！

由金惠奫、罗门主演的SBS新剧《虽然从今天开始是人类》讲述抗拒成为人类的九尾狐与极度自恋的足球明星之间的欢喜冤家罗曼史。



公开的最新预告中，暗示银狐／金玉淳（金惠奫 饰）与世界巨星姜时烈（罗门 饰）的人生将同时迎来不寻常的变化。拒绝成为人类的银狐，与自恋爆棚的巨星姜时烈，因为一个「愿望」而被神秘地牵连在一起，展开一段不可思议的关系。

银狐冷冷地说：「我不是说过吗？方式由我决定。」一向酷酷宣称「没有愿望」的姜时烈，此刻也消失往日的淡定。在看守所中怒吼的时烈，与露出神秘微笑的银狐之间，瞬间的局势逆转，让人好奇接下来的发展。随著「一切改变的瞬间，再次扭曲的命运」文字出现，银狐与姜时烈意外共同面对命运的奇妙同居画面也被捕捉，瞬间吊足观众胃口。



一直以累积财富代替德行的九尾狐银狐，与年轻富有超级明星姜时烈，为何会展开如此不协调的「拮据」生活？最后...银狐焦急又错愕地喊道：「这不可能啊！都是因为你！我变成人类了！」



这版预告中出现了CG画面，也在韩网引发热烈讨论。部分网友吐槽道「看影片有点慌张，多花点钱吧」、「那个瞬间移动的画面真的……」、「现在都2025年了，这品质也太老了」、「以为是在看90年代的作品」、「最近CG质感不是都很好吗ㅠㅠ」、「感觉像儿童电视剧」、「那个尾巴是挂在女主身上的吗」、「难道是低预算电视剧？」等等。不过，也有网友抱持正面看法：「内容看起来很有趣」、「看完播出再判断也不迟」、「我觉得还不错」、「屋顶上的狐狸好可爱嘿嘿嘿、「金惠奫值得信赖」等等。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻