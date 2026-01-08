《我獨自生活》核心班底崩盤！新成員被批「無聊又尷尬」全炫茂鞠躬道歉難救火

MBC長壽實境秀《我獨自生活》在2026年開年陷入空前危機！由於去年底爆出「非法醫美針劑風暴」，包括朴娜勑、Key等固定班底相繼暫停演藝活動，身為節目元老的全炫茂雖緊急公開就醫紀錄自清，仍在「2025 MBC演藝大賞」領獎時公開90度鞠躬道歉，坦言「讓觀眾失望了」。節目近期收視與討論度明顯下滑，新加入成員更被觀眾批評「尷尬又無趣」，能否靠「革新計劃」翻身，引發韓網高度關注。

全炫茂在「2025 MBC演藝大賞」奪下「年度藝人獎」時，罕見在台上嚴肅致歉：「《我獨自生活》將進行『更新計劃』，我會努力讓大家看到改變。作為節目的一員，包括我在內，似乎讓大家看到了未達期待的模樣，藉此機會深感抱歉。」這番道歉被韓媒視為直接回應「非法醫美爭議」。 去年底，朴娜勑被指控接受非法醫美療程，隨後Key也被捲入，全炫茂則因過去在車內接受點滴的影片被挖出，遭質疑是否涉及非法醫療行為。為自證清白，他罕見公開多年前的就醫處方紀錄，風波才逐漸平息。



1月2日播出的《我獨自生活》2026年首集以特輯形式呈現，有別於往年播出「演藝大賞幕後花絮」，今年改為回顧「彩虹會員」的挑戰片段，被解讀是為避開敏感話題。 當天錄影僅有全炫茂、Code Kunst、旗安84，以及近期加入的朴芝賢、玉子妍、珉豪等人，班底明顯單薄。旗安84在節目尾聲表示：「2026年是紅馬年，我們會像馬一樣奔跑，展現好的一面。」但眼尖觀眾發現，在朴娜勑下車後的首度錄影中，旗安84不時露出苦澀表情，成員間的「化學反應」也不如以往熱絡。

隨著核心成員離開，新加入的班底引發兩極評價。韓網論壇出現大量批評聲浪：「玉子妍只展現『編輯過的人生』，太不真實」、「金大浩的生活也越來越刻意了」、「朴芝賢根本不適合綜藝，接不住梗」、「節目是找不到人了嗎？ 工作室來賓陣容好無聊」。許多觀眾直言「笑點變少」、「懷念以前的組合」，並呼籲製作單位盡快補強「新鮮血液」。



不過，也有粉絲選擇給節目時間。 《我獨自生活》歷經13年、多次爭議仍屹立不搖，如今雖接連失去關鍵成員，卻也正好迎來全面翻新的契機。 目前固定班底僅剩全炫茂、Code Kunst、旗安84，「重新來過」不只是口號，更是攸關節目未來的關鍵一步。 《我獨自生活》能否把危機變成轉機，觀眾都在看。

