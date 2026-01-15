為做公益卻翻車？全炫茂慈善義賣爭議 賣故障品、坑小孩錢，挨批：這是硬賣，快退款

綜藝明星全炫茂最近可真是踢到鐵板了！他為了做愛心，在節目上辦慈善義賣會，沒想到卻因為賣的東西太「驚人」，被網友狂轟「沒良心」、「快退款」，引發好大一波爭議。

事情發生在綜藝節目《我獨自生活》的新年特輯裡，全炫茂跟旗安84、Code Kunst攜手舉辦「彩虹大型義賣會」，三人承諾活動所得將全數捐出，本來是美事一樁，但就壞在他們事先沒標好價錢，現場才隨興定價，結果賣出的東西讓觀眾看傻眼。

全炫茂搬出一台大概十年前買的騎馬機，當初買的時候要價70萬韓元（約1.6萬新台幣），他這次竟然以30萬韓元（約7000新台幣）賣給來賓任祐逸。 問題是，這機器不僅是老古董，其中一邊的踏板根本就是壞的！網友看到全都氣炸，痛罵「這種壞掉的東西要丟掉還得花錢處理，你居然敢拿出來賣？」、「就算是做愛心，這價格也太離譜了吧」、「這個真的該退錢吧」、「這不是公益，是硬賣吧」、「二手又壞掉，連二手平台都不會這樣賣」。



更讓人生氣的是，他還把一個二手、用過的「蠟筆小新」卡通衛生紙盒，以2萬韓元（約430元新台幣）賣給來賓奉太奎的11歲兒子。 網友一查，發現同款全新的商品在網路上1萬韓元左右就買得到，等於他一個用過的舊東西，價格直接翻倍賣給小朋友，被酸爆「連小孩的錢也這樣賺」、「真的太沒良心了」。 也有網友直言：「就算是義賣，價格和物品狀態還是要有基本判斷。」



現在韓國各大論壇罵聲一片，有人直接喊話要全炫茂退款，也有人諷刺他比二手拍賣網站還狠，至少人家送東西不會送壞掉的。 雖然三人出發點是為公益，但這次義賣因為缺乏事前規劃與價格基準，反而留下不少爭議。 善意沒有錯，只是做法，恐怕還有很大的檢討空間。

