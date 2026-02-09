【全網傻眼】在爭議公司綁死自己？邕聖祐續約Fantagio，韓網狂嘆「為什麼不逃？」

演員邕聖祐確定與現經紀公司Fantagio續約！Fantagio今日（9日）正式宣佈，與邕聖祐在深厚信任基礎上，經過深入討論後完成續約，並承諾將全力支持這位擁有無限可能的演員未來多樣化的活動。

其實邕聖祐早在6日就透過粉絲俱樂部親自向粉絲預告了續約消息，他表示：「經過長時間苦惱與對話，決定繼續與公司同行。」他感性解釋：「我覺得和一直盡最大努力的工作夥伴們，還有很多想一起完成的事。 不是選擇新巢穴，而是想在熟悉的巢穴裡，一起度過直到離巢為止的時間。」他也沒忘記感謝粉絲：「在比任何後盾都堅固的『WELO』（官方粉絲名）的支持與愛中，我會成長為更好的人來回報大家。」



不過，對於這次續約，韓國網友們的看法似乎有些分歧：「唉咕.. 為什麼要和那裡續約」、「去別的地方啦」、「啊... 續約了啊」、「要續約的話，現在好像不是發新聞的時機耶 ᅲ」、「呼........」、「Fantagio = 利用法人逃稅的形象已經根深蒂固了，連帶旗下藝人都被懷疑」、「可能是在（公司）出事前就簽了吧... ᅮ 能怎麼辦」、「作品都接得很好啊...（可惜）」、「為什麼要續啊... 一起工作久的人也不該相信，會被背刺的」、「公司最近的事是另一回事，但總覺得Fantagio幫邕聖祐接的作品，看起來都不太適合演員耶... 唉... 該換的」、「作為演員地位還沒穩固，這也許是他當下最好的選擇吧..」、「可惜了，作品總是讓人覺得可惜」、「現在應該快點站穩主演位置才對，去其他演員的公司啦」、「這裡有什麼優點嗎？ 連他們製作的電視劇也都爆掉了」、「這時機點何必....？」

邕聖祐選擇在風雨中與老東家繼續同行，究竟會產生什麼樣的化學效應，未來發展備受關注。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞