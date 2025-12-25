與《親愛的X》形象大不同！洪宗玄在《理事長和我的祕密關係》中變身吳漣序的「男閨蜜」，溫暖魅力引人期待！

《理事長和我的祕密關係》也是一部浪漫喜劇！很期待主演四人之間的關係變化！

新劇《理事長和我的祕密關係》（아기가 생겼어요）由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，改編自同名網路小說和網路漫畫，講述因個人原因選擇不婚的女性和放棄結婚的男性意外地有了「孩子」後發生的超速羅曼史。



劇中，洪宗玄飾演泰韓酒類營業部的代理「車民旭」，他是張熙媛（吳漣序 飾）認識15年的好友兼同事，性格溫柔體貼，對熙媛的內心傷痛了如指掌。雖然車民旭一直堅稱自己與熙媛只是朋友，但當姜斗俊（崔振赫 飾）這個意想不到的變數出現在張熙媛身旁時，他才逐漸意識到，對熙媛的情感早已超越單純的友誼。

洪宗玄之前在《親愛的X》飾演白雅貞（金裕貞 飾）的未婚夫「文道赫」，企業菁英的完美外貌下，卻隱藏著危險與掌控欲。雖然角色只短暫登場幾集，但卻展現了極強的存在感。這次在《理事長和我的祕密關係》中，他化身為吳漣序的「男閨蜜」車民旭，預計將帶來截然不同的溫暖魅力。



公開的劇照中，車民旭坐在公司附近的公園長椅上，和張熙媛邊喝咖啡邊聊天。他聽取張熙媛的苦惱並提出建議，作為「男閨蜜」散發溫暖力量，令人更加期待他在劇中的表現。



而《理事長和我的祕密關係》由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，將在1月17日首播。

