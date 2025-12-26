Netflix《巨洪》評價大暴走！全球飆上冠軍寶座，韓網卻罵爆：忍不到30分鐘就想關掉

Netflix韓國科幻災難片《巨洪》一上線就引爆兩極戰火！這部由金多美主演、描述小行星撞地球引發全球洪水，AI研究員帶著兒子在淹水公寓求生的大型製作，上映前因「罕見災難題材+好萊塢級規模」備受期待，但上線後卻迎來海嘯式負評──結果它竟然衝上全球電影榜冠軍！

電影在韓國本地評價徹底兩極化，Naver電影評分僅3.88分（滿分10），高達65%觀眾給出1、2分差評，但同時也有21%的人給了9、10分滿分支持。批評聲主要砲轟「劇情漏洞多到像破網」：主角一層層爬樓逃生的過程太過兒戲、六歲兒子不斷吵著上廁所或突然消失被網友戲稱「兒子才是真正反派」，甚至城市淹到兩三層樓高，室內手機居然還有訊號？不少觀眾直言「撐30分鐘就關了」、「災難片突然變科幻片太跳tone」。



罵越兇卻越紅？《巨洪》上映首週直接空降Netflix全球電影榜（非英語）冠軍，在93個國家地區擠進Top 10，更在巴西、墨西哥、西班牙、新加坡等多國登上第一！累積觀看時數突破2790萬小時，創下Netflix韓國原創電影的「最高開播紀錄」，比前紀錄保持者《烏有之地》高出整整兩倍。



影評人洪孝正（音譯）分析：「最近觀眾特別重視嚴密的故事結構與敘事完整度，《巨洪》嘗試融合AI、遊戲等元素雖新鮮，但劇情推進鬆散粗糙，導致評價極端。」也有觀眾肯定其視覺效果與「母愛非天性，而是經歷學習而成」的核心設定，認為洪災特效與水下拍攝展現韓國技術實力，只是敘事野心太大卻沒接穩。



這再次引發對「Netflix原創電影品質」的討論：平台給予創作自由，雖能產出《Kpop 獵魔女團》等驚喜之作，但也容易因成本保障而讓作品鬆散。有海外影評更直言：「近年部份韓國Netflix作品感覺像高成本但平庸的『填檔內容』，失去過去韓影的現實感與原創銳氣。」



儘管爭議爆表《巨洪》仍然用流量證明了自己──一邊被罵上熱搜，一邊被看到衝上榜首。

