合照意外變災難？ 李泳知自爆狠話：重來一次絕不站權恩妃她旁邊！

韓國人氣rapper李泳知最近話題不斷！她日前登上YouTube頻道「CharlesEnter」的節目，不僅大方談起自己的外貌爭議和戀愛史，更在節目中無預警公開了去年《歌謠大祭典》時與女團出身的權恩妃的後台合影，超真實反應和驚人身高差立刻引發熱烈討論！

在節目中，李泳知談到關於外型的惡評時，展現了高EQ。 她表示最常被網友攻擊的就是「頭很大」，甚至有人留言：「顏值（外型）好兇狠啊！」但她笑說：「被講一兩次還會受傷，但現在不會了。 今天影片底下一定又會有（類似留言）。」她也透露自己其實會把覺得有趣的惡評截圖存下來，態度相當豁達。

聊到一半，李泳知突然預告要公開一個「珍貴畫面」——MBC《歌謠大祭典》時與權恩妃的合照。 她解釋當時情況：「因為恩妃姐姐和我都是Solo歌手，Ending舞台時旁邊都沒人，所以我們就說『那一起站吧』。」



節目主持Charles一聽就先笑了出來，李泳知還緊張預告：「妳還沒看過照片吧？ 為什麼笑？ 先說好不能嚇到喔！」結果照片一公開，連李泳知自己都大笑：「老實說，這像話嗎？」照片中，嬌小的權恩妃（官方身高158cm）與高挑的李泳知（官方身高172cm）形成超萌身高差，畫面可愛又爆笑。Charles笑說：「是因為恩妃本來就比較嬌小啊！」李泳知則自嘲：「一個太小，一個太大（指頭）。」她更「後悔」地放話：「如果時間能倒流，我絕對不會站在恩妃姐姐旁邊！」超直率的發言讓全場笑翻。



除了分享趣事，李泳知也難得聊起私人話題。 被問到「初戀是什麼時候？」，她坦言是在20歲時，並補充自己已經「單身大約一年了」。 此外，作為網路世代的人氣明星，她也透露近期最大苦惱是：「我一直在思考，要怎麼和網路上的大家維持更好的關係。」展現真誠的一面。

李泳知近期因在SNS上活躍分享生活，屢屢成為話題中心。 這次節目中自然又搞笑的表現，再度圈粉無數，也讓粉絲看到她舞台上霸氣rapper之外，私下可愛又直率的人格魅力。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞