Netflix《巨洪》评价大暴走！全球飙上冠军宝座，韩网却骂爆：忍不到30分钟就想关掉

Netflix韩国科幻灾难片《巨洪》一上线就引爆两极战火！这部由金多美主演、描述小行星撞地球引发全球洪水，AI研究员带著儿子在淹水公寓求生的大型制作，上映前因「罕见灾难题材+好莱坞级规模」备受期待，但上线后却迎来海啸式负评――结果它竟然冲上全球电影榜冠军！

电影在韩国本地评价彻底两极化，Naver电影评分仅3.88分（满分10），高达65%观众给出1、2分差评，但同时也有21%的人给了9、10分满分支持。批评声主要炮轰「剧情漏洞多到像破网」：主角一层层爬楼逃生的过程太过儿戏、六岁儿子不断吵著上厕所或突然消失被网友戏称「儿子才是真正反派」，甚至城市淹到两三层楼高，室内手机居然还有讯号？不少观众直言「撑30分钟就关了」、「灾难片突然变科幻片太跳tone」。



骂越凶却越红？《巨洪》上映首周直接空降Netflix全球电影榜（非英语）冠军，在93个国家地区挤进Top 10，更在巴西、墨西哥、西班牙、新加坡等多国登上第一！累积观看时数突破2790万小时，创下Netflix韩国原创电影的「最高开播纪录」，比前纪录保持者《乌有之地》高出整整两倍。



影评人洪孝正（音译）分析：「最近观众特别重视严密的故事结构与叙事完整度，《巨洪》尝试融合AI、游戏等元素虽新鲜，但剧情推进松散粗糙，导致评价极端。」也有观众肯定其视觉效果与「母爱非天性，而是经历学习而成」的核心设定，认为洪灾特效与水下拍摄展现韩国技术实力，只是叙事野心太大却没接稳。



这再次引发对「Netflix原创电影品质」的讨论：平台给予创作自由，虽能产出《Kpop 猎魔女团》等惊喜之作，但也容易因成本保障而让作品松散。有海外影评更直言：「近年部份韩国Netflix作品感觉像高成本但平庸的『填档内容』，失去过去韩影的现实感与原创锐气。」



尽管争议爆表《巨洪》仍然用流量证明了自己――一边被骂上热搜，一边被看到冲上榜首。

