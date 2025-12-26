《今夜，就算這份愛戀從世界上消失》發佈會現場發糖！秋泳愚、申詩雅比心合照閃瞎鏡頭

曾讓無數觀眾哭到不行的日本小說《今夜，就算這份愛戀從世界上消失》如今正式翻拍成韓國版同名電影，由新生代演員秋泳愚與申詩雅主演，青春系催淚組合一曝光就引發關注。

日前電影在首爾龍山 CGV 舉行媒體試映會，導演金惠英攜兩位主演現身，與媒體分享拍攝幕後與角色心境。 該片改編自同名日本小說，故事圍繞患有「每天醒來就會失去記憶」的少女，以及每天替她「補齊記憶」的少年展開，是一段關於守護、記住與告別的青春愛情。 原作日版電影曾於2022年在韓國上映，累積超過121萬觀影人次，口碑與票房雙收，因此這次韓國版一宣佈製作，就被視為年底最有潛力的催淚彈之一。

秋泳愚在片中飾演男主角「在元」，一名過著單調生活的少年，原本以謊言開始一段戀愛，卻在相處過程中，逐漸理解女主角的處境，並真心想守護她的每一天。 他將角色從冷靜、疏離，到慢慢被愛融化的變化，演得相當細膩。



申詩雅則飾演罹患「順行性失憶症」的女主角「書允」，雖然每天都會失去記憶，卻始終努力用正向能量面對人生。 她外表開朗，內心卻藏著痛苦，在與在元相遇後，人生也悄悄發生改變，情緒層次表現備受期待。



在聖誕節檔期上映的《今夜，就算這份愛戀從世界上消失》，能否像原作一樣讓觀眾帶著紅眼眶走出戲院？ 秋泳愚與申詩雅這對青春組合，已經讓不少影迷準備好紙巾，迎接一場溫柔又殘酷的愛情故事。

