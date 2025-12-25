「前世是孽緣？」韓志旼在《秘書鎮》整頓李瑞鎮紀律！自曝要報仇，還提前提醒：大家不能罵我喔！

預告就超爆笑！韓志旼自爆以前常被李瑞鎮欺負，好想看看她會怎麼「報仇」！

《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》（簡稱秘書鎮）下一集嘉賓正是和李瑞鎮合作過《李祘》的韓志旼。先前在直播中，兩人就一直吵吵鬧鬧，讓觀眾們都超期待這集播出。

公開的預告中，韓志旼以燦爛的微笑登場，製作組表示：「有非常多觀眾留言說要邀請你來！」觀眾留言包含「李瑞鎮根本沒在做事耶」、「希望韓志旼能來整頓一下紀律」、「認真說找韓志旼來折磨一下秘書鎮一定會很好笑」等，吸引人們的視線。



看到這一幕的韓志旼開玩笑說：「節目中出現的只是冰山一角，他幾乎可以說是我……前世結下的孽緣！」她接著說：「《李祘》的製作發佈會上，當時記者們都在場，結果他直接叫我哈比人，明明自己也沒有多高！」她還補充說：「像是我走在 MBC 電視台的走廊時，他會突然絆倒我，我那時候還穿著韓服耶！但大家為什麼都不罵他？我真的覺得太神奇了。」



韓志旼笑說，如果是年紀再大一點時再見面，自己就不會那樣被欺負，並下定決心要「報仇」。製作組也順勢要求她：「不用像平常對待經紀人那樣，請再強烈一點對待他們！」對此，韓志旼提前打預防針說：「雖然以前經歷過那些事，要在一天之內報完仇應該很難，但我是打算認真來的，所以不能罵我喔！」引發現場一片大爆笑 XD



隨後李瑞鎮登場，韓志旼立刻呵斥：「為什麼這麼晚來？你們在幹嘛啊！」一臉慌張的李瑞鎮連忙回應：「我哪有晚來啊！」兩人的互動讓人更加期待韓志旼會如何「報仇」。這一集《秘書鎮》將於明晚播出。



