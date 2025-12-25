最棒的聖誕老人降臨！IU再度為《21世紀大君夫人》劇組準備驚喜，豪送價值70萬韓元的音響！

不愧是GOD知恩！聖誕節又給《21世紀大君夫人》劇組準備聖誕禮物啦！

24日，李妍在 IG 發文寫道：「您是最棒的聖誕老人代表！」並公開一張照片。照片中可見，IU 為電視劇《21世紀大君夫人》拍攝現場的演員與工作人員貼心準備了聖誕禮物。

IU 留下溫暖的祝福語，包括「我們 Team 再加把勁吧！聖誕快樂！」、「《21世紀大君夫人》的工作人員＆演員們，這一年辛苦了！」等，並搭配聖誕樹與 IU 可愛的照片，滿滿誠意令人感動。尤其引人注目的是，IU 贈送的藍牙音響單價約為40～70萬韓元，也再次展現她對劇組成員的用心。



IU 向來以在佳節貼心送禮而聞名，先前中秋節時也曾大手筆送出50萬韓元禮券，並加碼舉辦黃金抽獎，寵愛整個劇組。這次聖誕節又為大家準備禮物，也讓網友表示：「很帥氣！會給周圍人付出的人」、「IU 真的是始終如一」、「還準備了餐車和零食車」、「真正的聖誕老人」、「我也好想要這個」、「真的人美心善」等等。



另一方面，預計明年上半年播出的 MBC《21世紀大君夫人》以21世紀君主立憲制的大韓民國為背景，講述擁有一切的財閥，但身份卻只是「平民」而煩躁的女人成熙珠（IU 飾），和一個雖然是王的兒子，卻什麼也得不到而悲傷的男人李安大君（邊佑錫 飾），兩人之間打破身份的羅曼史。在電視劇公開之前，兩人將作爲頒獎嘉賓出席30日播出的《2025 MBC演技大賞》。



