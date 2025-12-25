「前世是孽缘？」韩志旼在《秘书镇》整顿李瑞镇纪律！自曝要报仇，还提前提醒：大家不能骂我喔！

预告就超爆笑！韩志旼自爆以前常被李瑞镇欺负，好想看看她会怎么「报仇」！

《对於我来说过於刻薄的经纪人－秘书镇》（简称秘书镇）下一集嘉宾正是和李瑞镇合作过《李祘》的韩志旼。先前在直播中，两人就一直吵吵闹闹，让观众们都超期待这集播出。

公开的预告中，韩志旼以灿烂的微笑登场，制作组表示：「有非常多观众留言说要邀请你来！」观众留言包含「李瑞镇根本没在做事耶」、「希望韩志旼能来整顿一下纪律」、「认真说找韩志旼来折磨一下秘书镇一定会很好笑」等，吸引人们的视线。



看到这一幕的韩志旼开玩笑说：「节目中出现的只是冰山一角，他几乎可以说是我……前世结下的孽缘！」她接著说：「《李祘》的制作发布会上，当时记者们都在场，结果他直接叫我哈比人，明明自己也没有多高！」她还补充说：「像是我走在 MBC 电视台的走廊时，他会突然绊倒我，我那时候还穿著韩服耶！但大家为什么都不骂他？我真的觉得太神奇了。」



韩志旼笑说，如果是年纪再大一点时再见面，自己就不会那样被欺负，并下定决心要「报仇」。制作组也顺势要求她：「不用像平常对待经纪人那样，请再强烈一点对待他们！」对此，韩志旼提前打预防针说：「虽然以前经历过那些事，要在一天之内报完仇应该很难，但我是打算认真来的，所以不能骂我喔！」引发现场一片大爆笑 XD



随后李瑞镇登场，韩志旼立刻呵斥：「为什么这么晚来？你们在干嘛啊！」一脸慌张的李瑞镇连忙回应：「我哪有晚来啊！」两人的互动让人更加期待韩志旼会如何「报仇」。这一集《秘书镇》将於明晚播出。



