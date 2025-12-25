《2025 KBS歌謠大祝祭》召回經典！Lovelyz聖誕應景〈Ah-Choo〉、fromis_9性感重現AOA〈Miniskirt〉

今天聖誕節，絕對要複習幾日前舉行的《2025 KBS歌謠大祝祭》Lovelyz應景聖誕風〈Ah-Choo〉，以及fromis_9帶來的cover表演〈Miniskirt〉，都是回憶殺！

《2025 KBS歌謠大祝祭》當晚出現了一個巧妙的安排，兩支今年出道的女團HITGS與Baby DONT Cry，攜手Cover前輩Lovelyz的〈Ah-Choo〉，接著登場的就是真Lovelyz！Lovelyz實際登場帶來〈Ah-Choo〉！



Lovelyz雖然八缺一，除了Jin全員到齊，但登場那刻還是讓人懷疑「現在不是2025年是2015年嗎」！Baby Soul、劉智愛、徐智秀、李美珠、Kei、柳樹整、鄭叡仁七人，全白裝扮登場充滿聖誕氛圍的舞台，演唱自家名曲〈Ah-Choo〉，難得的合體讓粉絲Lovelinus甚至是路人粉都激動！



Lovelyz 2014年出道，以〈Ah-Choo〉等歌曲擁有名氣，很可惜不敵7年魔咒，2021年大部分成員離開公司Woollim娛樂，Lovelyz等同解散。Lovelyz一直以來都以清純女團著稱，是現在看不太到的女團類型，這讓不少K-POP迷都感到惋惜。直至去年，美珠擔任班底的綜藝節目《玩什麼好呢？》邀約，才能再見Lovelyz全員合體重回舞台，後續甚至還在韓國首爾、澳門與台灣台北舉行出道10周年演唱會。



《KBS歌謠大祝祭》再見Lovelyz重回舞台，網友還說「比起英語，韓語歌詞多才是真正的K-POP」、「美珠在Lovelyz的時候最耀眼，一看到美珠就落淚了」、「這就是K-POP」、「以為又回到了10年前」、「美珠瘋了」、「Kei的聲音真的……」、「這種抒情的感受才是真正的K-POP」、「好懷念Lovelyz的音樂……這只有Lovelyz才做得到」、「外貌、唱歌、跳舞，一切都像現役」……等等。



另一個掀起回憶殺的團體就是fromis_9了，fromis_9出身2017年推出的選秀《偶像學校》，在合約到期之際出現不少波折，最後其中的五成員宋河英、朴池原、李彩煐、李娜炅與白知憲，成功取得「fromis_9」商標使用權繼續活動。他們本身是回憶，唱的也是回憶，是前輩AOA的名曲〈Miniskirt〉！



近來韓網才討論K-POP中，「性感風」的團體或表演不再，fromis_9這不就帶來經典代表之一的AOA〈Miniskirt〉了嗎？網友激烈討論「不好意思免費看，點開衝流量」、「婆婆討厭的相貌李彩煐……太搭了，留下傳奇」、「哇這真的是李彩煐白知憲的功勞，女生也被迷住了」、「朴池原眼鏡的事怎麼沒人提，瘋了」、「李彩煐傳奇地好像惠晶（AOA成員）」……



「大家都只講外表，但池原穩重地給人輕鬆感覺的主唱，所以很有存在感」、「歌詞有修改這點就很有sense，舞蹈保留原版也很會」、「把骯髒的歌詞改成好聽的歌詞，真是太好了，經紀公司真的……」、「留言裡女生好像更多，ㅋㅋㅋㅋㅋ當然我也是女生」、「00:41配合李彩煐的歌詞，穿著高跟鞋和黑色絲襪……」、「哇，因為都很漂亮，所以不知道該看誰」……等等。



當然，fromis_9也帶來另個應景的表演，今年甫發行的聖誕歌曲〈White Memories〉，Lovelyz則是2017年推出的聖誕曲〈Twinkle〉，都為今年聖誕節、為年末帶來浪漫佳節氣息。



