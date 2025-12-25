還以為是AI！「硬派猛男」馬東石 × 「時尚天王」G-Dragon 的聖誕同框，只能說：真的太犯規了

誰說猛男不能過聖誕？ 「最強大叔」馬東石今天（25日）突然在社群po出驚人合照，身旁站的竟是韓流兼潮流天王G-Dragon！兩人頭戴聖誕帽對鏡頭露出燦笑，畫面衝擊感直接讓韓網炸鍋。

馬東石寫下「Merry Christmas with G-Dragon」，照片中他頂著招牌粗駭外型卻戴上可愛聖誕帽，反差萌爆表; 一旁的GD更是笑得像孩子，還偷偷比出俏皮手勢，完全看不出是頂流巨星的模樣。



網友全場驚呆：「這組合是AI生成的吧？」、「《犯罪都市》馬錫道怎麼會跟GD同框！」、「原來都愛Hello Kitty的人終於相遇了？」、「聖誕節真的什麼奇蹟都會發生！」、「哇這是什麼情況？但 GD 的撒嬌也太誇張了吧，超級可愛」、「我一開始看到馬東石的IG，真的以為是AI」、「我以為是我眼花看錯了」、「這到底是什麼神奇組合啦」、「GD 對哥哥們還是一樣，撒嬌值拉滿」等。

目前馬東石除了正在拍攝Netflix電影《TYGO》（暫定名），也出演tvN綜藝《我是拳手》; 而GD則剛完成巡演進入休息期。 兩位大咖突然合體，難道是在為合作鋪梗？ 粉絲已經敲碗：「求合作拍動作片或MV！」

