还以为是AI！「硬派猛男」马东石 × 「时尚天王」G-Dragon 的圣诞同框，只能说：真的太犯规了

谁说猛男不能过圣诞？ 「最强大叔」马东石今天（25日）突然在社群po出惊人合照，身旁站的竟是韩流兼潮流天王G-Dragon！两人头戴圣诞帽对镜头露出灿笑，画面冲击感直接让韩网炸锅。

马东石写下「Merry Christmas with G-Dragon」，照片中他顶著招牌粗骇外型却戴上可爱圣诞帽，反差萌爆表; 一旁的GD更是笑得像孩子，还偷偷比出俏皮手势，完全看不出是顶流巨星的模样。



网友全场惊呆：「这组合是AI生成的吧？」、「《犯罪都市》马锡道怎么会跟GD同框！」、「原来都爱Hello Kitty的人终於相遇了？」、「圣诞节真的什么奇迹都会发生！」、「哇这是什么情况？但 GD 的撒娇也太夸张了吧，超级可爱」、「我一开始看到马东石的IG，真的以为是AI」、「我以为是我眼花看错了」、「这到底是什么神奇组合啦」、「GD 对哥哥们还是一样，撒娇值拉满」等。

目前马东石除了正在拍摄Netflix电影《TYGO》（暂定名），也出演tvN综艺《我是拳手》; 而GD则刚完成巡演进入休息期。 两位大咖突然合体，难道是在为合作铺梗？ 粉丝已经敲碗：「求合作拍动作片或MV！」

