《財閥X刑警2》三人行！安普賢繼續狂、金伸比強勢回歸，再加鄭恩彩「魔鬼教官」空降

熱血沸騰！去年創下最高收視11%的SBS爽劇《財閥X刑警》，終於確定開拍第二季啦！除了女主角從朴智賢換成鄭恩彩，更驚喜的是——第一季那位可愛到犯規的「MZ忙內刑警」金伸比，也強勢回歸啦！

在第二季中，金伸比將繼續飾演強力一隊的「崔憬趁」巡警，不僅比第一季更成長、更有魅力，還要大秀升級版的辦案能力！這位團隊裡的「可愛擔當」兼「氣氛製造機」，這次會帶來什麼爆笑又熱血的表現，讓粉絲超期待。



劇情更有新爆點：安普賢飾演的財閥三世刑警「陳利手」，在警察學校受訓後歸隊，沒想到當年在警校對他「特別照顧」的魔鬼教官朱惠拉（鄭恩彩 飾），竟空降成為新隊長！兩人從冤家變上下屬，一場「地獄級」合作即將引爆笑彈與火花！



金伸比近年憑《財閥X刑警》拿下「2024 SBS演技大賞」男子新人獎，更接連在《The Auditors監察》、《我奪走了公爵的初夜》、《犯罪都市4》等影視劇中累積人氣，實力與星光雙雙認證！

《財閥X刑警2》預計明年播出，絕對是2025最受期待的喜劇搜查劇！粉絲已經敲碗：「沒有金伸比的強力一隊就不完整！」「忙內刑警快歸隊~」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞