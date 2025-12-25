《财阀X刑警2》三人行！安普贤继续狂、金伸比强势回归，再加郑恩彩「魔鬼教官」空降

热血沸腾！去年创下最高收视11%的SBS爽剧《财阀X刑警》，终於确定开拍第二季啦！除了女主角从朴智贤换成郑恩彩，更惊喜的是——第一季那位可爱到犯规的「MZ忙内刑警」金伸比，也强势回归啦！

在第二季中，金伸比将继续饰演强力一队的「崔憬趁」巡警，不仅比第一季更成长、更有魅力，还要大秀升级版的办案能力！这位团队里的「可爱担当」兼「气氛制造机」，这次会带来什么爆笑又热血的表现，让粉丝超期待。



剧情更有新爆点：安普贤饰演的财阀三世刑警「陈利手」，在警察学校受训后归队，没想到当年在警校对他「特别照顾」的魔鬼教官朱惠拉（郑恩彩 饰），竟空降成为新队长！两人从冤家变上下属，一场「地狱级」合作即将引爆笑弹与火花！



金伸比近年凭《财阀X刑警》拿下「2024 SBS演技大赏」男子新人奖，更接连在《The Auditors监察》、《我夺走了公爵的初夜》、《犯罪都市4》等影视剧中累积人气，实力与星光双双认证！

《财阀X刑警2》预计明年播出，绝对是2025最受期待的喜剧搜查剧！粉丝已经敲碗：「没有金伸比的强力一队就不完整！」「忙内刑警快归队~」

