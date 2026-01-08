李主儐揭「手大超自卑」！安普賢一比全場驚呼：是臉太小吧！曾被朋友催：她當弟媳剛好

演員李主儐近日在節目中坦率談起，因為「手太大」而留下的過往心結，引發不少共鳴。

日前播出的YouTube 綜藝《Salon Drip》中，李主儐與演員安普賢一同作為來賓登場，聊到合作拍戲後，私下經常被親友追問的各種話題。 李主儐笑說，只要和李棟旭或安普賢這類高人氣男演員合作，身邊的人一定會問「本人真的那麼帥嗎」、「你們真的沒有什麼嗎」，就算沒什麼特別的故事，也得硬擠出答案，通常只好回應「很會請客吃飯」、「很有男人味、也很照顧身邊的人」。

安普賢也分享類似經驗，透露朋友們會好奇「有沒有真的見過李主儐」、「是不是常常碰面」，甚至有人直接問他「她的手是不是真的很大」，讓現場笑成一片。 對此安普賢淡定回應，反正自己的手更大，完全不在意，還笑說朋友偶爾會開玩笑說「當弟媳剛剛好」，但他通常選擇安靜不回應。



主持人張度練好奇追問「李主儐手很大的傳聞到底從哪來」，李主儐這才提起過去擔任美妝模特兒打工時，一段讓她印象深刻的經歷。 她回憶，原本分鏡設定是把手靠近臉的姿勢，但導演在看畫面時卻反覆要求她把手放下，後來甚至找來專業手模，站在她身後代替她把手放在肩膀上，當下她第一次意識到，原來自己的手和臉放在一起並不「協調」。 張度練安慰她，並不是手不好看，而是臉實在太小，比例才會顯得特別明顯。 李主儐也坦言，那時才真正感受到自己的手相對身形來說偏大。



節目中，安普賢與李主儐還現場比起手的大小，兩人把手並排後，差距立刻顯現，李主儐忍不住笑說「我的手瞬間變成嬰兒手」。 當安普賢把手放到李主儐臉前時，她的小臉幾乎被一隻手完全遮住，超強比例畫面也讓觀眾忍不住驚呼。



此外，安普賢和李主儐共同主演了新劇《春日狂熱》，該劇改編自白敏雅的同名網絡小說，講述了在寒風呼嘯的日子裡，教師「尹春」與擁有炙熱內心的男子「宣在奎」相遇——連冰封的心也能被融化的春日「火辣粉紅色」浪漫愛情故事，已於1月5日正式開播。



