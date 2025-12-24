《之後的我們》文佳瑛搭配年上14歲具教煥無違和！自曝年長的具教煥竟對她「說敬語」

橫跨大小螢幕的演員文佳瑛，將於歲末推出最新電影作品《之後的我們》，片中並與比她年長14歲的具教煥搭配，兩人飾演在年輕時曾經因為殘酷的現實而分離，相隔10年後又重新遇見的兩人，是否能夠重燃愛火？

歲末即將上映的愛情電影《之後的我們》改編自劉若英執導的華語電影《後來的我們》，是《82年生的金智英》金到映導演的最新作品，文佳瑛也曾在近期的訪談中透露對於翻拍原作的壓力，文佳瑛表示當時華語原作上映時她看了也相當喜歡，這次在拍攝本作品時，刻意沒有再找出原作來看，擔心會有比較或是參考的部分，其實自己是更希望能集中於《之後的我們》本身。



文佳瑛在片中飾演一位即使孤獨也懷抱著夢想，咬緊牙關在首爾生活的「正媛」，文佳瑛覺得這個角色有與她自己很相像的地方，也就是懷抱著夢想，並且朝向夢想努力著的那份心思。正媛對於家有所渴望，是作為建築學者的熱情，而文佳瑛自己則是擁有對於演技的熱情，想要把戲演得更好。



文佳瑛更透露自己對於對手演員具教煥留下的深刻印象，她說即使在劇本上沒有的場面，她也曾多次因為看著具教煥而流淚，站在正媛的立場，望著「恩浩」會產生很複雜的情感，但即使如此看起來也不討厭，她認為這就是具教煥所具有的力量。她也表示具教煥雖然比她大14歲，但是與她交談時仍使用敬語，兩人搞笑的風格也很合拍，在現場是能夠互相激盪出創意的演員。



雖然兩人相差14歲之多，但文佳瑛表示完全沒有出現代溝，感覺不出世代的差異，還透露兩人在現場常常玩猜老歌的遊戲，文佳瑛雖然比較年輕卻猜得比具教煥更厲害。在2006年以童星身分出道的文佳瑛，也即將迎來出道20週年，她也表示希望日後有機會以更不同的面貌與大家見面，更許願挑戰黑色題材的作品。《之後的我們》將於1月16日在台上映。



