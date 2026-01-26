口碑狂燒、票房逆行！具教煥＆文佳煐《之後的我們》成為最賣座韓國愛情電影，超越《分手的決心》

韓國愛情電影《之後的我們》（後來的我們）展現勢不可擋的票房氣勢，正式突破 200 萬觀影人次大關。導演金度英與主角具教煥、文佳煐等人聚在一起大合照慶祝！

根據 26 日電影票房綜合電算網資料顯示，截至當日上午 7 點，《之後的我們》累積觀影人次達 200 萬 1032 人。這一成績不僅超越了 2022 年掀起「多刷觀影」風潮、吸引 191 萬人次的朴贊郁導演作品《分手的決心》，同時也成為自 2019 年《醉後的浪漫》之後，票房表現最亮眼的愛情電影，為一度陷入低潮的韓國愛情片市場立下全新里程碑。



其票房走勢同樣令人驚豔。自上映第 2 週週末開始出現逆襲後，口碑持續發酵，帶動票房快速攀升。不僅連續 3 週拿下週末票房冠軍，更連續 15 天穩坐票房榜首，在眾多競爭作品夾擊之下仍牢牢守住王座。即使進入上映第 5 週，熱度依舊未見消退，也證明本片並非曇花一現的話題之作。



《之後的我們》成功的關鍵，在於「稀缺性」與「共感力」。近年來，韓國電影市場多以追求千萬觀影人次的大製作動作片，或是輕鬆消費的喜劇類型為主流，觀眾對能觸動情感深處的正統愛情電影，早已累積了相當程度的渴望。《之後的我們》正好精準填補了這一空缺。在喜劇氾濫、觀影疲勞感逐漸加劇的情況下，電影所帶來的深層情感餘韻，反而成為一種新鮮而有力的刺激。

此外，具教煥與文佳煐這組新鮮搭檔所激盪出的化學反應，也成為票房爆發的重要引信。時隔 10 年再度重逢的戀人「恩浩」與「貞媛」，其情感敘事在兩位演員高密度的演技下得以完整呈現。具教煥立體多層次的表現，以及文佳煐細膩的情緒鋪陳，為原本可能流於老套的重逢題材注入鮮活生命力。金度英導演一貫細緻的執導風格，也絲毫不放過角色之間的微妙張力，成功贏得「完成度極高的愛情電影」評價。



最重要的是，電影成功掌握了「普遍情感」。即使是改編自原作《後來的我們》的作品，《之後的我們》仍巧妙轉化為貼近韓國情感脈絡的敘事，降低觀眾的觀影門檻。片中描繪的愛情、離別與後悔，都是任何人一生中或多或少都曾經歷過的瞬間，透過符合在地情感的改寫，讓觀眾得以投射自身經驗，這也成為電影能突破特定粉絲圈、擴展至大眾市場的重要原因。

為 2026 年韓國電影市場揭開美好序幕的，《之後的我們》最終將寫下怎樣的票房成績，備受矚目。



