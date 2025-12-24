《之后的我们》文佳瑛搭配年上14岁具教焕无违和！自曝年长的具教焕竟对她「说敬语」

横跨大小萤幕的演员文佳瑛，将於岁末推出最新电影作品《之后的我们》，片中并与比她年长14岁的具教焕搭配，两人饰演在年轻时曾经因为残酷的现实而分离，相隔10年后又重新遇见的两人，是否能够重燃爱火？

岁末即将上映的爱情电影《之后的我们》改编自刘若英执导的华语电影《后来的我们》，是《82年生的金智英》金到映导演的最新作品，文佳瑛也曾在近期的访谈中透露对於翻拍原作的压力，文佳瑛表示当时华语原作上映时她看了也相当喜欢，这次在拍摄本作品时，刻意没有再找出原作来看，担心会有比较或是参考的部分，其实自己是更希望能集中於《之后的我们》本身。



文佳瑛在片中饰演一位即使孤独也怀抱著梦想，咬紧牙关在首尔生活的「正媛」，文佳瑛觉得这个角色有与她自己很相像的地方，也就是怀抱著梦想，并且朝向梦想努力著的那份心思。正媛对於家有所渴望，是作为建筑学者的热情，而文佳瑛自己则是拥有对於演技的热情，想要把戏演得更好。



文佳瑛更透露自己对於对手演员具教焕留下的深刻印象，她说即使在剧本上没有的场面，她也曾多次因为看著具教焕而流泪，站在正媛的立场，望著「恩浩」会产生很复杂的情感，但即使如此看起来也不讨厌，她认为这就是具教焕所具有的力量。她也表示具教焕虽然比她大14岁，但是与她交谈时仍使用敬语，两人搞笑的风格也很合拍，在现场是能够互相激荡出创意的演员。



虽然两人相差14岁之多，但文佳瑛表示完全没有出现代沟，感觉不出世代的差异，还透露两人在现场常常玩猜老歌的游戏，文佳瑛虽然比较年轻却猜得比具教焕更厉害。在2006年以童星身分出道的文佳瑛，也即将迎来出道20周年，她也表示希望日后有机会以更不同的面貌与大家见面，更许愿挑战黑色题材的作品。《之后的我们》将於1月16日在台上映。



