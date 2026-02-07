直播互動變爭議！棒球選手李柱亨要求朴恩斌用「禹英禑」語氣說話，韓網友怒批無禮掀熱議！

近日，朴恩斌在自己的 IG 帳號上進行直播。當天，她分享自己日常生活的小趣事，例如品嚐流行甜點「杜拜巧克力Q餅」，並與粉絲進行小小的煩惱諮詢，互動十分熱絡。

直播過程中，韓國職棒 Kiwoom Heroes（培育證券英雄）的外野手李柱亨（이주형）在留言中寫道：「請用『禹英禑』的語氣說話。」雖然朴恩斌並未對留言做出回應，但觀眾將留言截圖並在網路社群上擴散，引發熱議。網友批評道：「朴恩斌對詮釋禹英禑一角一向十分謹慎，為何會提出這樣的要求」、「這不僅對演員無禮，對自閉症患者也不尊重」、「果然基礎教育很重要啊」、「真的好討厭哎呦」、「拜託你好好學習吧，運動員」等。



《非常律師禹英禑》講述擁有天才頭腦卻患有自閉症光譜的新人律師禹英禑（朴恩斌 飾）在大型律師事務所中克服困難的故事。朴恩斌在演繹禹英禑時，不僅展現了高度集中力與記憶力等天才特質，還透過書籍與資料研究自閉症人士的行為模式，例如列舉關注事物、重複語句、特定動作等刻板行為，並在表演中呈現。

朴恩斌先前在接受媒體訪問時，曾多次強調自己對「禹英禑」這個角色始終抱持著謹慎的態度。她表示：「我認為單純模仿真實自閉症人士的行為或說話方式，是身為演員不應跨越的倫理界線。」並補充說明：「為了不將他們的樣貌工具化消費，我刻意排除了直接模仿。」





事件引發爭議後，Kiwoom Heroes 方面表示：「李柱亨並非有意留言，本人也意識到自己的失誤。」



另外，《非常律師禹英禑》第二季已正式開啟製作。據業界透露，文智媛編劇目前正在撰寫劇本，而第一季的出演者是否回歸，也成為外界與粉絲高度關注的焦點。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞