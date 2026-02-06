「花式滑冰選手出身、人氣男偶像」ENHYPEN 成員 朴成訓，擔任冬季奧運火炬手！帥氣英姿曝光～

（最新影片）人氣男團 ENHYPEN 的成員 朴成訓 迎來感動時刻。他於5日（當地時間）在義大利米蘭，參與「2026 米蘭－柯蒂納冬奧運」聖火傳遞，作為奧運火炬手點亮象徵和平與團結的火種。

曾是花式滑冰國家代表候補選手的他，透過所屬公司 BELIFT LAB 表示：「能以歌手身分踏上選手時期夢想的奧運舞台，真的非常感動。」並說：「能參與這段榮耀的奧運旅程感到很開心，也從 Engine（粉絲名）與體育迷身上獲得了巨大的能量。」



當天聖火傳遞路段、米蘭玻利瓦爾（Bolivar）站附近，聚集了大批為了見朴成訓而來的全球粉絲。距離他登場數小時前，街道就被粉絲擠得水洩不通，大家披著太極旗，舉著寫有韓文「成訓加油」的布條。

現場充滿高喊他名字的歡呼聲。當朴成訓接過火炬開始前進時，許多人隨著他的步伐一起移動，形成壯觀景象。在約20分鐘的傳遞時間裡，他在市民熱情應援下，傳遞聖火所象徵的奧運精神與團結意義，並以燦爛笑容與揮手向粉絲致意，順利將火種交給下一位聖火傳遞火炬手。





目前身為大韓體育會宣傳大使，同時也是 ENHYPEN 成員的朴成訓，正積極傳遞體育與 K-pop 的共同核心價值——「對熱愛事物的熱情」。如同團體透過音樂連接起「人與人」、「世界與世界」的抱負，他也透過這次聖火傳遞，打造跨越類型與國界的交流時刻。

另一方面，朴成訓所屬的 ENHYPEN，其迷你三輯《MANIFESTO : DAY 1》收錄曲〈SHOUT OUT〉被選為韓國隊（Team Korea）的官方應援曲，為奧運注入嶄新活力。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞