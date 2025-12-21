《黑白大廚》第二季戰火再起！揭秘「黑湯匙取名公式」引爆韓網瘋傳：你是哪種料理傳奇？

Netflix 年度現象級綜藝《黑白大廚：料理階級戰爭》正式帶著第二季強勢回歸！本季不僅料理對決更具創意、戰況更顯焦灼，黑湯匙廚師們充滿個性的「頭銜」也再度成為話題焦點。 Netflix 官方甚至大方分享了獨家「起名大法」，引發全網瘋傳，快來看看你的專屬頭銜是什麼！

延續「K-料理」傳奇，第二季戰火升級

《黑白大廚》由著名美食家白種元和韓國唯一米其林三星主廚安成宰擔任評審，第一季自去年 9 月首播後便引發全球震撼，不僅寫下韓國綜藝首度蟬聯 Netflix 全球非英語榜 3 週冠軍的紀錄，更開創了「K-料理生存戰」的全新紀元。



第二季陣容更顯豪華，眾多料理界泰鬥以「白湯匙」身份加盟，包括：米其林二星主廚李駿，橫跨韓、西式領域的米其林一星名廚孫鍾元，韓國首位寺剎料理名師善財法師，以及擁有57年資歷的中餐傳奇侯德竹等。 這些頂尖大師將與被稱為民間高手的「黑湯匙」們，僅憑「味道」一決勝負。 本季特別加入了運用地方特產重新詮釋「韓國之味」等全新任務，緊張感與可看度全面進化。



成功的四大關鍵：張力、公平、共鳴、新穎

本系列能在全球熱議，四大要素缺一不可：將階級敘事濃縮進料理對決的「戲劇性張力」，蒙眼評審保障的「絕對公平性」，引發共鳴的「參賽者成長敘事」，以及向世界推廣韓國獨特烹飪法的文化新鮮感。 第二季則將在此基礎上繼續進化，引起觀眾無限期待。



韓網瘋玩！你的「黑湯匙」頭銜叫什麼？

本季黑湯匙的頭銜依然充滿趣味性，例如「中餐暴走族」、「三星殺手」、「去紐約的豬肉湯」、「叛逆天才」等，讓人過目不忘。 Netflix 官方也俏皮地給出了「取名公式」，即「最近到訪的城市+最愛的料理+最近看過電影主角的職業」。



這項公式迅速在韓網引發挑戰潮，網友紛紛po出超有氣勢的名稱：「仁川咖喱魔法師」、「首爾壽司警察」、「LA麻辣殺手」、「大田烤腸驅魔師」、「釜山Gambas神父」、「高雄麻辣香鍋警察」、「仁川冷麵律師」、「東灘生魚片獵魔人」，甚至還有人叫「坡州炒碼麵研究員」，是不是剛看完金多美的新片《巨洪》呢？ XD



戰況預告：1V1 淘汰賽即將引爆

《黑白大廚：料理階級戰爭2》已於 12 月 16日公開前 3 集，經歷殘酷競爭後，80 位黑湯匙已急速濃縮至 19 人精銳部隊。 接下來，他們將與白湯匙大師展開一對一熱血對戰，新集數將於下週二準時上線。



歡迎留言分享你的「獨家頭銜」，讓大家看看這裡隱藏了多少位料理高人！

