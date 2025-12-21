《Running Man》池睿恩脸色苍白吓坏众人！让成员们紧张追问：「你还撑得住吗？」

池睿恩的震撼发言，让成员们都陷入了恐慌。

将在今天（21日）播出的 SBS 综艺节目《Running Man》中，公开成员们为了礼物展现强烈意志的模样。

在最近的录制节目中，成员们进行了一场「抢圣诞礼物」的比赛，他们需要找出哪份礼物是他们自己的。节目组会给出关於礼物的提示，并让他们挑战「喝下50种不同的圣诞饮品」。起初，成员们都努力克制住想要拿到礼物的冲动，但面对琳琅满目的口味，他们一个接著一个地放弃了，引得大家哄堂大笑。



同时，刘在锡显然被这些五彩缤纷的饮品彻底激怒了。出於好奇，他尝试自己喝下一种，结果却惨遭失败。节目将会揭晓让他「跪地求饶」的究竟是哪一种饮品。

此外，在车子的移动途中，池睿恩的一番震撼发言让成员们陷入了恐慌。坐在车内的池睿恩脸色苍白、紧握拳头，表示自己想上厕所。对此，成员们开始安抚池睿恩，尤其是 HAHA 像对待小女儿一样地说著：「可以憋两分钟吗～？」全力安抚著她。XDDD



然而，彷佛在捉弄众人一般，减速带接连出现，通往艰难险阻的道路就此展开。究竟池睿恩能否像个大人一样妥善应对膀胱危机？这场横冲直撞的寻找礼物大作战——「抢圣诞礼物」竞赛，将於 21 日周日下午 6 点 10 分播出的《Running Man》中揭晓。



