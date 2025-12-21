EXO都敬秀真的超有义气！《MMA》红毯一结束就直奔金宇彬婚礼，仅现身15分钟又赶回舞台表演！

组合 EXO 的成员兼演员都敬秀（D.O.）在繁忙的日程中参加好友演员金宇彬的婚礼，成为了话题。

20日，网路社群上流传出都敬秀当天现身於首尔新罗酒店，出席金宇彬与申敏儿婚礼的照片与影片。他下车的瞬间，也让在场粉丝惊讶不已。

爱情长跑10年的金宇彬和申敏儿在20日举行非公开婚礼，但同一天 EXO 确定参加《2025 MMA》（2025 Melon Music Awards）颁奖典礼，使得都敬秀无法参加好友婚礼和献唱祝歌，让许多粉丝相当遗憾！都敬秀在《操控游戏》终映的采访也表示：「本来就决定要唱祝歌，还想唱〈Popcorn〉来著，后来才确定出演《MMA》，所以对宇彬哥感到非常抱歉。」



然而，都敬秀最终仍完成了看似不可能的行程，同时展现了对 EXO 的责任感与对好友金宇彬的义气。当天下午4点30分，他先与 EXO 成员一同踏上《MMA》红毯，随后紧急移动，约於晚上6点15分现身新罗酒店婚礼现场。据悉，都敬秀仅停留约15分钟（来回车程快两小时），向新人致意后便立即返回高尺巨蛋，与 EXO 一同登上《MMA》的舞台。



对此，网友们纷纷表示：「晕大发」、「哇 真的好感动啊」、「因爲金宇彬是帅气的人，所以朋友也很帅气」、「哇，如果我是新郎新娘的话，我一辈子也忘不了」、「义气疯了！所以才会喜欢都敬秀吧」、「真的是不得不疼爱的弟弟啊」、「虽然没能唱祝歌，但是亲自去祝贺」、「从高尺到新罗酒店的话，光是移动时间就差不多两个小时吧」、「百忙之中想尽办法参加 呜呜呜」等等。

