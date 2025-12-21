傳奇歸位！EXO睽違8年震撼MMA舞台，〈咆哮〉前奏一響全場暴動！Suho、KAI幕後淚崩遭D.O.調侃「愛哭鬼」

K-POP王者正式歸來！明年即將回歸的傳奇男團EXO，於20日舉行的「2025 MMA（Melon Music Awards）」頒獎禮展現了壓倒性的震撼表演，再次證明其不可撼動的樂壇地位。

萬人齊聲「咆哮」！高尺巨蛋因EXO而沸騰

20日晚的首爾高尺天空巨蛋大咖雲集，包含G-Dragon、Jennie、aespa、IVE、RIIZE等頂級藝人悉數到場，而典禮尾聲登場的EXO無疑將氣氛推向了最高潮。



EXO以〈狼與美女〉Intro揭開序幕，一口氣帶來〈Monster〉、〈前夜〉、〈Love Shot〉、〈咆哮（Growl）〉等多首熱門金曲，還首次公開了明年即將發行的第8張正規專輯收錄曲《Back It Up》的舞台，讓現場氣氛沸騰到最高點。 當2013年風靡全球的〈咆哮〉前奏響起時，現場不分粉絲陣營爆發出驚人的雷鳴歡呼，整齊劃一的應援聲迴盪在整個巨蛋，展現了「K-POP 王者」跨越世代的影響力。



謝幕後的真情流露：Suho、KAI 激動淚崩

這是EXO睽違8年再度登上MMA舞台，也是成員Suho、燦烈、D.O.(都敬秀）、KAI、世勳在結束長久的「軍白期（兵役空白期）」後，首度以五人編制合體表演。



舞台表演結束後，成員們難掩內心的激動。 D.O.在個人社群上分享了疑似慶功宴的照片，並調侃寫道「愛哭鬼們」，照片中可見隊長Suho埋頭落淚，KAI則摟著他的肩膀。 KAI更通過粉絲溝通平台Bubble感嘆：「表演時心臟差點爆炸，真的太開心、太有趣了！」



另外，EXO 將於明年1月19日發行正規8輯 《REVERXE》，這也是他們在正規7輯《EXIST》之後睽違2年6個月後推出的全新作品。

