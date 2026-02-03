這是Jennie？跳傘裝+「廢土風」裸唇煙燻妝太破格！粉絲看三遍才認出本尊

Blackpink成員Jennie又解鎖新形象！義大利高端品牌Moncler近日在官方社群發布Jennie的影片，她一改以往舞台上的精緻「人間香奈兒」風格，竟以牛仔連身工裝搭配護目鏡，化身戶外系酷妹，搭配前妝衛容，徹底顛覆粉絲想像！

影片中，Jennie身穿丹寧跳傘裝，腰間繫上腰帶，臉上戴著復古感飛行員墨鏡，整體造型充滿機能感與實驗性。 更引人注目的是她的「概念式妝容」——裸色系底妝搭配突出睫毛與線條感眉眼，營造出帶點叛逆氣息的戶外主題視覺，被時尚媒體盛讚「完全跳脫偶像框架」。



影片公開後瞬間引爆社群熱議，網友瘋狂留言：「第一眼真的沒認出來！」、「從甜辣愛豆變身山系少女，只有Jennie能這樣切換」、「莫名可愛又帥氣，這是什麼魔法？」、「雖然陌生但超有記憶點」。 更有粉絲笑稱：「Moncler到底給她喝了什麼造型藥水？」



Jennie已於1月30日從仁川機場出發飛往洛杉磯，參加Moncler Grenoble系列大秀。 當天機場時尚她以一身舒適又時髦的休閒裝亮相，看來早已為本次品牌活動暖身。



近年Jennie不斷突破形象，從優雅精品代言人到潮流實驗先鋒，每次亮相都掀起話題。 這次Moncler的強烈風格改造，再度證明她「什麼風格都能消化」的時尚消化力。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞