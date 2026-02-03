打敗全球女星登頂「最美臉蛋」！Rosé第一反應超慌！逆天顏值秘方公開，答案簡單到粉絲笑：這我也做得到

Blackpink成員Rosé（朴彩英）近日登上《ELLE KOREA》封面，在接受幕後採訪時，被當面恭喜獲選「2025年世界最美臉蛋第一名」，她竟瞬間害羞到語無倫次，直呼：「這太丟臉了，我真的無法理解！」

在最新公開的訪談影片中，剛結束畫報拍攝的Rosé被工作人員突然告知：「新鮮熱辣的消息！妳被選為2025年世界最美臉蛋第一名！秘訣是什麼？」她先是愣住，接著摀嘴大笑：「天啊，這是什麼啦？太不好意思了…我真的無法理解這件事！」隨後才認真補充：「雖然覺得難以置信，但真的非常感謝。」



被問到維持絕世美顏的秘訣，Rosé的答案讓全場意外——沒有複雜的保養步驟，而是「每天吃好吃的東西！」她笑著解釋：「因為是冬天，我最近沉迷草莓，也很愛吃魷魚。每天用美食填滿幸福感，大概就是保持明亮笑容的原因吧！」這種「吃貨美女」的日常反差萌，瞬間引發粉絲熱議。



這項殊榮源自美國電影網站「TC Candler」每年公佈的「全球最美臉蛋」排行榜，該評選自1990年起持續進行，Rosé在2025年12月29日公布的2025年榜單中榮登榜首，擊敗全球眾多名人，成為最新「顏值標竿」。

消息曝光後，粉絲瘋狂轉發影片截圖，留言狂讚：「又美又謙虛！反應太真實了」、「一邊說無法理解一邊笑得超甜，這就是冠軍的魅力嗎？」、「原來美女的秘訣是草莓+魷魚，我明天開始跟進！」。Rosé自然不做作的反應，再度圈粉無數。



