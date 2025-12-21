传奇归位！EXO睽违8年震撼MMA舞台，〈咆哮〉前奏一响全场暴动！Suho、KAI幕后泪崩遭D.O.调侃「爱哭鬼」

K-POP王者正式归来！明年即将回归的传奇男团EXO，於20日举行的「2025 MMA（Melon Music Awards）」颁奖礼展现了压倒性的震撼表演，再次证明其不可撼动的乐坛地位。

万人齐声「咆哮」！高尺巨蛋因EXO而沸腾

20日晚的首尔高尺天空巨蛋大咖云集，包含G-Dragon、Jennie、aespa、IVE、RIIZE等顶级艺人悉数到场，而典礼尾声登场的EXO无疑将气氛推向了最高潮。



EXO以〈狼与美女〉Intro揭开序幕，一口气带来〈Monster〉、〈前夜〉、〈Love Shot〉、〈咆哮（Growl）〉等多首热门金曲，还首次公开了明年即将发行的第8张正规专辑收录曲《Back It Up》的舞台，让现场气氛沸腾到最高点。 当2013年风靡全球的〈咆哮〉前奏响起时，现场不分粉丝阵营爆发出惊人的雷鸣欢呼，整齐划一的应援声回荡在整个巨蛋，展现了「K-POP 王者」跨越世代的影响力。



谢幕后的真情流露：Suho、KAI 激动泪崩

这是EXO睽违8年再度登上MMA舞台，也是成员Suho、灿烈、D.O.(都敬秀）、KAI、世勋在结束长久的「军白期（兵役空白期）」后，首度以五人编制合体表演。



舞台表演结束后，成员们难掩内心的激动。 D.O.在个人社群上分享了疑似庆功宴的照片，并调侃写道「爱哭鬼们」，照片中可见队长Suho埋头落泪，KAI则搂著他的肩膀。 KAI更通过粉丝沟通平台Bubble感叹：「表演时心脏差点爆炸，真的太开心、太有趣了！」



另外，EXO 将於明年1月19日发行正规8辑 《REVERXE》，这也是他们在正规7辑《EXIST》之后睽违2年6个月后推出的全新作品。

