[推荐]《巨洪》用灾难现象包装的科幻电影！金多美母爱爆棚为儿勇闯难关

[剧情雷]日前刚上线的Netflix电影《巨洪》，由金多美、朴海秀主演，剧情描述一位研究员安娜（金多美饰）某天一睁开眼睛，发现自己位於3楼的家中已经开始渗水，於是她带著6岁的儿子狂奔到更高楼层，欲搭乘公司派来接应的直升机逃生，而神秘要员朴海秀则一路协助她的逃脱。

《巨洪》从预告影片都不难让观众们感受到洪水所带来的恐惧，并且在本片一开始就直接切入主题，水直接涌入家中。不过其实《巨洪》是一部非典型的灾难电影，所著重的并非女主角如何带著儿子逃离这场洪灾，而是她与儿子之间的情感链结。剧情设定是这一场由陨石造成的大型海啸，已将半个日本淹没，可视为即将使全球人类灭绝的末日。而在人类灭绝后，将由「新人类」重新回到地球生活。



女主角安娜的职业是一位「新人类」的研究员，尤其专注於「情感模组」的研究，而前来营救她的要员朴海秀，则表示能够让她搭乘直升机离开，前往临时休息站，但在此时安娜也必须面临与儿子分离的抉择。原来这个所谓的儿子，是由安娜所「制造」出来的实验体，虽然不是亲生，但从小婴儿时期就跟在安娜身边逐渐成长，两人也相当依赖彼此。但总部要营救的仅有研究员安娜，儿子只需抽出脑中的记忆数据即可，以利开发新实验体。

两人被迫分离，在搭上了离开地球的太空船之后，安娜又有了新的任务。她再度在洪水入侵的屋内醒来，不过与上一次不同，原本不断黏著她的儿子却走失了，安娜就在这栋即将被洪水淹没的建筑物中不断寻找儿子的下落。此时观众们都留意到安娜所穿的上衣，胸前的数字不断增加著，从三位数增加到四位数，最后来到五位数。原来安娜也成了实验的对象，而这场洪水就是对她的反覆试炼，她到底能不能在这栋建筑物中成功找到自己儿子的藏身处？



因此《巨洪》的重点并不在於大洪水所带来的灭亡，或是大家如何面临这样的末日。甚至最后这场巨洪成了一种研究的设定，为了研究母子之间的情感，以及母亲有多么著急想找到儿子，如何激发自己的潜能。在一次又一次的失败后，安娜却在手机中发现了这一切的秘密真相，也让观众们恍然大悟。《巨洪》其实是部高科技科幻电影，设定在人类灭绝之日，可能有「新人类」重新进驻地球。《巨洪》现已公开。

