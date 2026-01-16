觀眾不敢全信他是好人！金義聖笑稱《模範的士》洗白路線太成功：這劇是我的「形象洗衣機」

以《屍速列車》、 《陽光先生》等作品中反派形象深植人心的韓國資深演員金義聖，近期在韓媒《體育京鄉》專訪中幽默坦言，自己主演的「模範的士」系列根本是他的「形象洗衣機」，更自曝比起正派角色，其實更愛演壞人！

金義聖在「模範的士」系列中飾演為幫助犯罪受害者而創立「彩虹運輸」的張省哲會長，該劇以「私刑復仇」為主題，開播三季以來收視率均突破雙位數，不僅讓主角李帝勳兩度奪下SBS演技大賞，更讓過去總演反派的金義聖成功「洗白」。 他在專訪中笑說：「每兩年拍一季，就像定期在形象洗滌一樣！」但他隨即認真表示：「其實作為演員，我反而覺得演反派更有趣。 尤其是輔助型角色，慾望強烈的角色通常都是惡角，而且能對主角和故事產生巨大影響，演起來更過癮。」

談到《模範的士》的成功，金義聖分析：「很多觀眾都感覺法律無法充分保護受害者，加害者的懲罰總是不夠。 這種私刑復仇的情節，雖然現實中不可能發生，但正因如此，劇中那種粗駭又堅決的『善惡有報』設定，反而給了觀眾安慰與快感。 」他也透露，至今仍有觀眾懷疑他的角色會不會在下一季突然「黑化」，讓他哭笑不得：「大家對張省哲的愛與不信任，連戲外都在討論，其實是件很有趣的事！」



除了戲劇上的形象轉變，金義聖近期更開設YouTube頻道「演技之城」，以偽紀錄片形式大展幽默演技，連朴正民都受邀出演，網友笑稱這是「才能浪費」級別的有趣內容。 他透露節目靈感來自與演員任亨俊的閒聊：「內容30%真實、70%虛構，但讓虛構看起來像真實的過程非常有趣，有種演技解放的快感！」更預告未來將有更多演員排隊參與，請觀眾好好期待。



關於粉絲最關心的《模範的士》第四季，金義聖也給出暗示：「每次季終都很擔心拍攝用的運輸公司場景會被拆掉...... 雖然演員間不會直接討論，但大家都希望這不是最後一季。 主角李帝勳對系列很有責任感，拍動作戲從不馬虎，生活又像苦行僧一樣自律（笑），我想（拍下一季）應該沒問題！」此言一出，立刻讓劇迷充滿期待，看來這位「反派專業戶」的洗白之路，還會繼續精彩下去。

