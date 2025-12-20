金宇彬♥申敏兒今天結婚！雪花紛飛的浪漫婚紗照公開，幸福全寫在臉上

金宇彬♥申敏兒低調愛情長跑多年，終於迎來結婚這一天！恭喜！

今日（20日），申敏兒和金宇彬的經紀公司AM娛樂通過官方 IG 表示：「今天申敏兒演員和金宇彬演員將舉行婚禮，非常感謝對一起度過人生寶貴開始的兩人，給予溫暖的祝福和支持。以後申敏兒、金宇彬演員作爲演員會努力以更好的面貌報答大家，謝謝。」

同步公開的婚紗照以黑白色調呈現，但依舊吸引眾人目光。申敏兒身穿現代簡約風格的禮服，優雅展露纖細的肩部線條；被稱為「禮儀魔人」的金宇彬，則以極簡黑色燕尾服亮相，將他招牌的高挑身形完美襯托。兩人自然轉身凝視鏡頭，臉上掛著幸福的笑容，甜蜜氛圍滿溢，宛如電影畫面般浪漫。



婚紗照公開，網友也紛紛送上祝福：「一直盼著兩位快點結婚，終於等到這一天了」、「恭喜！我最喜歡的情侶」、「哇～真的好漂亮！兩個人要永遠幸福地生活」、「感覺要流淚了... 恭喜兩位結婚」、「因爲是金宇彬和申敏兒的粉絲，所以非常非常幸福，我愛你們兩位」、「爲他們感到非常高興」、「好配！拍得好漂亮」、「好有夫妻相」等等。

兩人在2015年因擔任某服裝品牌廣告模特而相識，隨後發展為戀人，並於同年7月公開戀情。2017年金宇彬罹患鼻咽癌暫停活動時，申敏兒也減少對外活動，一直陪在他的身邊。10年間一路相互扶持，展現出堅定而深厚的愛情，當兩人正式宣布結婚消息時，也讓大眾紛紛送上最真摯的祝福。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞