《哭声》《具必秀不在》郭到元酒驾3年后正式道歉准备复出，网轰：真心悔改就别复出

三年前，因酒驾陷入争议的名演员郭道元，三年后的今（19）日，正式为酒驾道歉。郭到元完整声明如下：

「大家好，我是郭到元。花了很长时间才写出这篇文章。有恐惧，也有羞耻，在我的错误面前，我不敢轻易说出任何话。首先再次向所有因我的错误而受伤和失望的人表示深深的歉意。我在2022年犯了酒后驾驶的重大错误，真心向所有因此而受伤和失望的人道歉。」

「那件事之后，我回顾了自己，无数次问自己是否有资格站在人们面前。过去一段时间，我在世界变得安静的地方，在演戏之前，深刻思考一个人应该以怎样的态度生活。现在才明白，一直认为是理所当然活著的一切，并非理所当然。看著这期间公开的作品，以及最近开始播出的电视剧，想了很多。对於未能更早为我的错误道歉，错过了传达立场的时机，真心感到抱歉。」

「今后活动前，我会一步一步用行动证明过往没有展现过的负责任的模样。不会急於求成，我会用生命来证明，而不是空口说白话。再次向所有失望的人表示诚挚的歉意，谢谢您阅读此文章。郭到元敬上」

郭到元最后一段话明显准备复出，疑似是为了复出才公开向大众道歉，这让网友非常不领情，且由於他这段时间仍有电影《消防员》上映，网友认为他并不算完全中断活动，电影有上映就应该有拿到收入，批评他不够有心悔改。重要的是，大部分网友都认为酒驾非常严重，犯过这样的错误就不应该在站在萤光幕下享受镁光灯，应悄悄退出演艺圈、消失在大众眼前。



