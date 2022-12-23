KBS「黑名單藝人」遭洩、全是爭議人物！金賽綸、河正宇、郭到元入列遭禁出演：維護社會觀感

愛惜羽毛很重要...

最近一份有關KBS電視台的消息外洩、曝光「黑名單藝人」，被點名的藝人因今年發生爭議事件打擊公眾形象，不僅丟了工作，甚至可能將被封鎖、禁止出演該電視台節目！其中包括金賽綸、河正宇、郭到元等人，引起一陣議論。



金賽綸因酒駕事件引起公眾譁然。曾被稱為「天才童星」的她，於今年5月酒駕肇事逃逸，甚至導致該區交通混亂，酒測報告顯示，當時酒精濃度遠遠超標，原先大好的演藝前程，一夕間葬送自己手中。原以為正在悔過，沒想到後續又被爆料「反省期間開派對」，引起大眾反感。經紀公司也決議「不再續約」。



當時因施打牛奶針爭議，讓河正宇被處鉅額罰款，長達2年未公開露面，金低調參與接演劇集《毒梟聖徒》、電影《綁架》等拍攝。在先前河正宇被發現非使用本人姓名看病、假造就醫紀錄，且前後數次施打異丙酚（Propofol），這類麻醉藥引發不少安全問題，讓河正宇也入列電視台黑名單。



男演員郭到元原是出名的演技派，擁有多部知名作，即使是綠葉角色也能讓大家印象深刻。在節目中自然、開朗的大叔模樣也超圈粉。卻不想突然傳出酒駕事件，不只形象受損，不少人甚至大嘆「對他超失望」。此外，申彗星、Don Spike也有被點名入黑名單之中。



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