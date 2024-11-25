電影《消防員》發表會：李裕英產後3個月迅速回歸，導演坦言沒剪掉酒駕郭到元畫面
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電影《消防員》發表會：李裕英產後3個月迅速回歸，導演坦言沒剪掉酒駕郭到元畫面

電影   2024年11月25日   星期一19:18   草莓  

（封面圖源：TVDaily、X@by4m_studio）

電影《消防員》今（25）日舉行記者發表會，除了電影本身，韓國媒體關注焦點在李裕英產後快速回歸之外，還有因酒駕中斷演藝活動的主演之一郭到元，其對於電影的影響。

《消防員》改編自韓國發生的真實事件「弘濟洞縱火事件」，2001年3月4日首爾西大門弘濟洞凌晨3點47分一棟多戶住宅中發生了火警，起因是房東之子崔氏縱火，導致6名消防員死亡、3受傷。主演群有周元、郭到元（郭道元）、劉在明與李裕英主演，還有金珉才、吳代煥與張英男助演，導演為曾執導《長沙里之戰：被遺忘的英雄》的郭景澤。
電影《消防員》海報（圖源：X@by4m_studio）

李裕英今年‎7月同時宣布結婚與懷孕消息‎‎後來順利在8月產下一女，生產後曾說要專心育兒不拍新戲‎，但本月已開跑電影新作《消防員》活動。李裕英的體態已明顯和5月挺孕肚時不一樣，身材看起來也一直維持得很好。產後3、4個月便回歸，一些韓媒認為相當快速，稱她「高速回歸」。而此電影是她和周元時隔9年再同框之作，上一次是電影《致命第六感》。
李裕英5月時挺孕肚出席戲劇《隨意愛我吧》發表會（圖源：TVDaily）李裕英（圖源：TVDaily）周元（圖源：TV Daily）9年前《致命第六感》周元與李裕英出席記者會（圖源：TVDaily）電影《致命第六感》劇照（圖源：CGV）

《消防員》令人遺憾之處便是主演郭到元因酒駕風評不佳（‎酒駕相關報導）‎，電影因他的關係延宕兩年上映。導演先前曾坦言很埋怨郭到元，不過這次記者會他坦率地表示沒有刻意剪輯掉他的鏡頭，但透露由於電影晚了幾年上映，怕敘事速度太慢跟不上最近的趨勢，所以在剪輯上稍微提高了敘事速度。
郭景澤導演（圖源：TV Daily）郭到元過往資料照片（圖源：TV Daily）

記者會上除了導演與郭到元以外的主演之外，金珉才、吳代煥與張英男亦出席，演員們都不約而同提到對消防員的尊敬，吳代煥希望大眾都不要忘記消防員、要為他們應援；金珉才和李裕英對電影改編的真實故事倍感遺憾與心痛，希望遺憾不再發生；周元表示演出之後增加了對消防員的尊敬之心。
（圖源：TV Daily）

《消防員》韓國國內上映日就在12月4日。

▼更多現場照片
（圖源：TV Daily）周元（圖源：TVDaily）周元（圖源：TVDaily）劉在明（圖源：TVDaily）李裕英（圖源：TVDaily）李裕英（圖源：TVDaily）李裕英（圖源：TVDaily）金珉才（圖源：TVDaily）吳代煥（圖源：TVDaily）吳代煥（圖源：TVDaily）張英男（圖源：TVDaily）張英男（圖源：TVDaily）

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