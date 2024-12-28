韓娛圈「覆盆子」時刻：明星也會「禮儀滑鐵盧」！鄭雨盛私聯翻車，青龍變喪禮，尹汝貞「嘴上功夫」惹麻煩

美國有評選最差電影的「金酸莓獎」，韓國也有自己的「覆盆子電影節」（산딸기 영화제 覆盆子、山莓）。

韓國《體育京鄉》調查了去年12月至今年11月30日上映的商業電影，邀請韓國多家主流媒體的51位電影記者參與評選第8屆「覆盆子電影節」，每位評審可投3票，評選內容涵蓋最差作品、最差演技，以及演員、導演、製片人等電影人中表現出最差行為的「最差禮貌」獎。今年競爭格外激烈，而「脫穎而出」的2024年度「最沒禮貌」的得主又是誰呢？

鄭雨盛（22票）



鄭雨盛因私生活爭議被評為「最差禮儀」冠軍。投票者提到鄭雨盛一直以「難民」公益活動和支持單親媽媽的形象獲得好評，但近期被曝出在社交媒體上向多名女性發送調情訊息，這令他的公眾形象徹底崩塌。尤其是他在第45屆青龍電影獎上現身時，因與其他藝人互動而引發爭議。批評者認為：「青龍電影獎被他搞得像是喪禮現場」、「以前莊重的演員形象毀於一旦」，「《12.12：首爾之春》是我的人生電影，但他卻毀了這一切」等。



아니 정우성 청룡나와서 사과문낭독함 뭐하자는거옄ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/AJQ56SBkvX — no context jatdoo (@jatdooo) November 29, 2024

尹汝貞（18票）

沒想到老戲骨尹汝貞竟然是該獎項的亞軍。 在2021年電影《夢想之地》（農情家園）獲得奧斯卡最佳女配角獎後，她參與了電影《日日好狗日》的宣傳活動。但在接受採訪時，她的言辭被認為缺乏禮貌甚至無端冒犯，尤其是將已故演員李善均的死亡責任歸咎於媒體，引發巨大爭議。



投票者批評道「記者又沒殺人，這是什麼邏輯？」、「無論如何，大明星也應該注意禮貌」、「您的名氣是世界級的，請保持與之匹配的尊重和禮儀」。此外還有報導稱她在採訪中吸菸、用非敬語對記者說話，進一步引發不滿。

全道嬿&李善均（各4票）

全道嬿因在綜藝節目和採訪中的「不當言辭」成為「最差禮儀」的候選人之一。例如在宣傳電影《左輪手槍》期間，她在某綜藝節目中公開表達對節目的不滿，導致輿論對她的態度展開激烈討論。



已故李善均則因私人生活問題對其主演作品的影響被提名。批評者指出：「雖然死者為大，但個人問題對作品造成的影響不可忽視」。



郭到元（9票）& 孔劉（4票）

其實這兩位的姓名並未出現在候選名單中，但依舊有記者提到。郭到元因酒駕事件對電影《消防員》造成的負面影響，被9位評審選為「最差禮儀」得主。 評論指出：「酒駕事件令作品蒙羞」、「導演的公開批評‎令人心酸」。



孔劉則因未能為過去的不當發言道歉而受到批評。他曾在訪談中稱讚韓國前總統朴正熙為「令人敬佩的男人」，但至今未未撤回發言或道歉，令部份人感到不滿，投票者認為：「一句簡單的『年輕無知，請原諒』都不肯說嗎？」。



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