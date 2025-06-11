KARA奎利終於和本命Red Velvet瑟琪見面！狂喊可愛並作筆記、秒懂TXT秀彬心情

KARA朴奎利經常大方表示自己的偶像本命是Red Velvet瑟琪，近日兩人總算見面啦！

回顧奎利初創自己的YouTube頻道和其他藝人見面時，就說過是為了想見瑟琪，還對和瑟琪同是94’s（1994年生）好友的隊友許齡智表達嫉妒，頻道其中一集還開箱瑟琪solo專輯《Accidentally On Purpose》，完全就是一般粉絲！對著偶像心花怒放的模樣讓許多網友感同身受。最新一集製作單位替奎利準備生日驚喜，邀請瑟琪當嘉賓啦！



奎利以為當日是和粉絲見面，現場卻突然響起她說過的「創這個YouTube是有理由的，想見瑟琪」，瑟琪捧蛋糕出現的瞬間，奎利又是下跪又是逃跑。兩人坐下聊天，當瑟琪幫奎利撥頭髮時，奎利太害羞要她住手，接著說今天不洗澡了XD。奎利淘淘不絕講述為何喜歡上瑟琪，還有後來在音樂獎典禮上相遇要電話還Challenge，後來某晚齡智打電話讓她和瑟琪視訊，她直呼：「喝酒的時候也好可愛，有這麼可愛的生物合理嗎？」不過因為自己也喝酒了，想要更正式地見面所以婉拒聚會邀請。



奎利見了瑟琪就說懂秀彬的感覺了（秀彬本命是奎利），整場對著瑟琪「可愛」喊不停，問瑟琪問題時還拿手機作筆記，想把瑟琪的所有記下來，還突如其來拍瑟琪的鞋子說想保留XDD……奎利各種反應就像一般粉絲對偶像的反應，原來偶像也會反過來當粉絲、也完全能懂粉絲的心境了！



影片底下網友留言「奎利姐姐唯一的對手：瑟琪」、「這個頻道的本質瑟琪出來了」、「奎利努那到底說了多少遍唉呀怎麼辦」、「（瑟琪）本人頻道休息，但演出奎利的頻道了」、「秀彬→奎利→瑟琪，如果這三人聚在一起，奎利會完全故障的ㅋㅋㅋ」、「這什麼1:1粉絲見面會ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「這什麼氣氛ㅋㅋ有相親的感覺」……等等。



奎利後來還發出兩人合照說：「就算現在世界末日也沒關係、要活得久一點，一整天在這兩個想法間無限輪迴的盡頭就是這樣。」XD



▼回顧奎利與粉絲秀彬見面（延伸閱讀：‎【韓網熱門】TXT秀彬故意經常提到KARA的原因）



奎利可是愛本命瑟琪，也疼惜自己的粉絲秀彬呢！當然也愛NewJeans Haerin啦！（延伸閱讀：KARA奎利的本命是Red Velvet瑟琪！也愛NewJeans Haerin、疼TXT秀彬，誰都不能捨！）

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