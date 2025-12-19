睽违12年！传奇女团KARA重组后总算来台湾ㅠㅠ 就在台北跨年！

最新消息，KARA确定受邀台北市跨年活动「台北最High新年城」，预告片稍早已公开。

市府官方贴文表示KARA是睽违12年重返台湾，并细数她们的名曲〈Honey〉、〈Mister〉与〈Step〉，很可能是预告会带来这些名曲！影片中，KARA中文打招呼「大家好，我们是KARA」也喊「Taipei we are Coming」，激动不少台湾Kamilia，睽违12年实属难得！且是KARA生涯第二度来台湾表演！



KARA是K-POP二代经典女团之一，2007年出道至今历经几次成员变化，大家最熟悉的组合应是2009年到2014年的奎利、升延、荷拉、妮可与知英的五人组合，上述名曲正发行於此时期。KARA上次来台湾，也是唯一一次来台湾就是这个组合，2012年的见面会「Hello Taipei! KARA 2012 Fan Meeting」。



2022年KARA破天荒重组，在荷拉（具荷拉，殁）不在的状况下加入后期加入的成员龄智，形成全新五人组合。五人在韩国本土，及出道过的日本都积极展开全新活动。台北跨年是她们重组后首度来台表演，肯定对台湾Kamilia，甚至是台湾K-POP迷来说有重要意义。



「台北最High新年城」12月31日晚间7时至隔日元旦凌晨1时，於台北市民广场举行。



