《驚六》接連少三人！繼朴娜勑、Key之後，知名吃播主「挑食的新姐」認非法醫療、即日起全面停工

知名吃播YouTuber「挑食的新姐」（本名金美京）昨日驚傳捲入非法醫療，隨後公開承認曾接受外號「注射阿姨」的女性診療，並正式宣布暫停所有演藝活動。

發文致歉：誤認對方是合格醫生

挑食的新姐於19日在自己的YouTube頻道發表道歉聲明，表示：「對於造成大家的困擾，我致以誠摯的歉意。我已決定退出目前參與的所有節目，並中斷所有預定的活動。」

關於私下接受「注射阿姨」李某醫療行為的質疑，她解釋這是在深信對方是醫生的情況下發生的：「當初是經由熟人介紹，在首爾江南區的某家醫院首次到該名李姓女子，因此我當時毫無懷疑地深信對方是醫生並接受了診療。」並透露，李某曾在她忙碌的日子到訪她家，但她從未去過李某的住處。



捲入「處方減肥藥、濫用醫療儀器」疑雲

昨日據Dispatch報導，挑食的新姐涉嫌從李某處取得減肥藥，並趁《驚六》錄製時轉交給朴娜勑經紀人。 李某還聲稱，挑食的新姐正是吃了她的減肥藥才成功減重30kg：「新姐一天吃3次，多的時候甚至吃4次。」



該減肥藥據推測為俗稱「蝴蝶藥」的芬特明（Phentermine）， 即食慾抑製劑。 這在韓國法律中被列為「抗精神病藥物」，若無醫師處方擅自服用、持有或流通，最高可處5年以下有期徒刑或5000萬韓元以下罰金。

D社還指出，李某曾在私人住宅為朴娜勑、挑食的新姐等人使用某款減肥醫療儀器。 該儀器利用高周波與低功率雷射工作，若操作不慎，可能會導致嚴重的皮膚灼傷或組織損傷，按照規定不允許個人私自購買，且必須由專業醫療人員在醫療機構內操作，而李某已被證實並無醫師執照。

《驚人的星期六》班底接連崩盤

在報導指出挑食的新姐也涉案後的隔天，她便迅速止血認錯。挑食的新姐是擁有多達176萬訂閱者的重量級吃播YouTuber（風波爆發後已跌至174萬），自2018年以来擔任《驚人的星期六》固定班底已超過七年，也曾在tvN美食綜藝《排隊的餐廳》中與朴娜勑展現絕佳默契。

爭議爆發至今短短十天內，《驚六》已有朴娜勑、Key以及挑食的新姐共三位核心成員相繼宣布停工。對於新姐的退出聲明，節目組回應：「我們尊重挑食的新姐停止活動的意願，從此後的錄影起，她將不再參與。」目前已錄製完成的集數，將成為她最後一次出現在螢幕前的畫面。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞