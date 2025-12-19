「爱情剧女王」徐玄振携新作《Love Me》回归！聊到与张栗的吻戏直言：这么有趣的吻戏是第一次

徐玄振拍过这么多经典的吻戏，竟然让她说这是最有趣的一次，让人对《Love Me》这部剧的剧情更加好奇了！

《Love Me》讲述一个原本只怜爱自己人生，略显自私的家庭，在各自开始爱情的同时逐渐成长的故事。剧中，徐玄振饰演妇产科医生「徐俊京」，虽然看起来是有个体面职业、什么都能独自应对、闪闪发光的人，但实际上却是一个孤独至极的人物。张栗饰演业界公认的实力派音乐导演「朱道贤」，他是个自由灵魂的音乐人，蓄著粗糙的胡茬也依然充满专业感，与俊京相遇后，也悄悄改变原本平淡的生活。



徐玄振在制作发布会上表示：「我不认为爱只有男女之间的恋爱。爱也包括家庭、伴侣，以及爱自己。这部剧中呈现我与自己的和解过程，这点深深吸引了我。」

《Love Me》的看点之一就是徐玄振和张栗的爱情戏。对於「Melo匠人」的称号徐玄振谦虚说：「我从来没觉得自己特别擅长拍爱情剧，被这么叫反而会有点压力。」接著透露：「这部剧中，我与道贤的爱情戏非常贴近现实，呈现的是这个年纪可能会遇到的问题。我在演戏时也会思考，如果换作是我会怎么选择。虽然从某个角度看可能很平凡，但我们的日常其实充满波折，所以完全不觉得平凡。」



对於两人的吻戏，徐玄振说：「虽然导演给出的指导不是喜剧风格，但是张栗非常热情地引导我，这么有趣的吻戏还是第一次。」张栗也说：「在拍吻戏之前，我非常担心。导演提供的恋爱戏参考带有动作感，所以很苦恼能不能安全地完成。真正拍摄之前，因为和徐玄振前辈合作也让我非常紧张，所以我先以90度鞠躬致意，然后大胆挑战。」



《Love Me》由《爱情的理解》赵英民导演与《第3种魅力》朴恩英、朴熙权编剧合作打造，将於12月19日晚在 JTBC 连续播出第1、2集，香港观众可以在Viu同步追看。



